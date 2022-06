Ultimo aggiornamento 17-06-2022 13:09

Cosa è successo ieri giovedì 16 giugno 2022

Demiral: l'Atalanta chiede lo sconto alla Juve. Ma solo per rivenderlo. Lille, ufficiale l'addio a mister Gourvennec: l'ex Roma Fonseca in pole. Manchester City, non solo Haaland: Guardiola vuole anche Cucurella. Inter: nuovo affondo del Tottenham in programma per Lautaro. Inter: il piano dei nerazzurri per riavere in fretta Lukaku. Genoa, un colpaccio in attacco per tornare subito in A: Cutrone, Coda o Djuric. La Fiorentina insiste per Dodô. Lo Shakhtar Donetsk chiede 15 milioni. Zeman: Foggia o Pescara? Probabilmente nessuna delle due panchine.... Sassuolo: Carnevali fa una rivelazione su Scamacca. Napoli, agente Deulofeu: "Vuole la Champions con i partenopei". Roma, rebus Diawara: rifiuta le destinazioni. Cagliari, Carboni rinnova fino al 2027. Juve pronta a sacrificare un big per Morata: tifosi spiazzati. Obiettivo Molina, la Juventus ha pronto un asso nella manica. Lukaku e Dybala, le parole di Antonello fanno sorridere l’Inter. La Juventus guarda in casa Inter per l’attacco: sui social scoppia il putiferio. Quattro club sul gioiello Juve, i tifosi: "Finirà come con Ronaldo”. Juve fatica sul mercato: molte uscite, poche entrate, il tempo stringe. Milan felice: Ibrahimovic rinnova ma con uno sguardo al futuro. Da esuberi a risorse: Milan e Inter hanno qualcosa in comune. SONDAGGIO - Cosa ne pensi del calciomercato low cost del Milan?. Lazio: Strakosha si avvicina al Chelsea. Zidane al PSG? Non lo crede Florentino Perez: "Lui vuole la Francia". Juventus: ufficiale il rinnovo di De Sciglio fino al 2025. Roma-Zaniolo, estate rovente e futuro molto incerto. Juve, il centrocampo va ancora rinforzato: ipotesi Fabian Ruiz. Napoli, l'ambizioso piano di Giuntoli per l’attacco. Dalla Francia l'alternativa a Frattesi: tifosi della Roma in fermento. Milan-Ibrahimovic, tutto pronto per il futuro: rinnovo e poi in dirigenza. Juventus, Di Maria ini stand-by: pronte due alternative. Belotti-Fiorentina: si intensificano i contatti. Napoli, ADL fissa il prezzo di Osimhen: Premier League in agguato. Il Marsiglia mette Muriel nel mirino. Juve, continua a tenere banco l'incontro Allegri-Campos a Montecarlo. Torino: nuovo nome per la sostituzione di Bremer. L'Inter vara il tridente delle meraviglie: un attaccante è di troppo. Lecce: ufficiale l'acquisto di Ceesay. PSG-Scamacca: c'è l'offerta monstre dei francesi al Sassuolo. SPAL: quattro club di B su Vicari. Joao Pedro: sirene spagnole per l'attaccante. Sfogo Totti su Dybala: con chi ce l'aveva il Pupone, scoppia il caso. Juventus, deciso il futuro di Demiral. Sassuolo: si segue una nuova pista per l'attacco. Atalanta: si tratta per l'erede di Gosens, Nuno Tavares. Cremonese: rinforzo un attacco, si insiste per Cambiaghi. Milan: la situazione di Messias e Florenzi.