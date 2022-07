Ultimo aggiornamento 10-07-2022 10:42

Inter, il sogno Dybala non è affatto svanito: c'è una chiara strategia Il tempo scorre senza sosta e il futuro di Paulo Dybala è ancora decisamente nebuloso. Ad oggi, la Joya è ancora senza squadra ma, all'orizzonte, potrebbero esserci importanti novità legati soprattutto all'Inter. il piano per fare felice economicamente Dybala. Tuttavia, l'Inter non avrebbe mollato il sogno Paulo Dybala. il piano per fare felice economicamente Dybala. l'Inter avrebbe i soldi necessari per bussare a casa di Paulo Dybala e provare a convincerlo a sposare il piano nerazzurro. Leggi l'articolo 09:15

Calciomercato Genoa: duello per Ghiglione, per l'attacco piace Saracevic Calciomercato Genoa: in uscita non c'è solo il Pisa per Ghiglione, che piace anche alla Cremonese. Per la punta idea Saracevic, bomber del Lustenau Approfondimento 02:00

Strakosha si avvicina al Manchester United Thomas Strakosha potrebbe presto finire al Manchester United. Come riporta The Sun, che ha da poco finito la sua esperienza alla Lazio, si sta avvicinando infatti ai Red Devils per fare il vice di David De Gea. Dopo i contatti con Fulham, Nottingham Forest e Chelsea, Strakosha andrebbe così allo United per sostituire Dean Hederson, andato in prestito proprio al Nottingham. Leggi l'articolo 00:01

Cosa è successo ieri sabato 9 luglio 2022

