Ultimo aggiornamento 12-07-2022 09:43

Cosa è successo ieri lunedì 11 luglio 2022

Napoli, trovato l'accordo per Ostigard. Chelsea, Tuchel risponde sull'arrivo di Ronaldo. Juventus, De Ligt verso il Bayern: il punto sulla trattativa. Inter, ufficiale l'addio di Arturo Vidal un anno prima: buonuscita top. Inter, con Vidal arriva la risoluzione consensuale. Calciomercato Salernitana, occhi puntati su Junior Sambia. Lukaku si, Di Maria no, Jovic ni: come funziona il Decreto Crescita. Roma-Dybala: c'è l'offerta dei giallorossi per la Joya. Calciomercato Palermo: rosanero su Ragusa, ma la concorrenza non manca. Milan, Renato Sanches sempre più lontano: a grandi passi verso il PSG. Juventus, Di Maria si presenta e non esclude un graditissimo regalo. Incontro Juve-Bayern per De Ligt, Salihamidzic: "C'è ottimismo? Sempre". Di Maria si presenta: "Testa alla Juventus, non penso al Mondiale". Il declino di Dybala: a luglio si allena solo, chi punta sulla Joya?. Balotelli: possibile futuro in Spagna per Super Mario. Bayern Monaco: oltre a CR7, c'è Harry Kane nel mirino. Milan: per la trequarti tutto su De Ketelaere, in difesa spunta una nuova pista. Torino: Belotti ancora senza squadra spera nel Milan. Skriniar e non solo: l’Inter accelera sul fronte cessioni. Napoli: Koulibaly vuole la Premier League. La Juve cambia target, l'ironia dei tifosi del Napoli: "E Koulibaly?”. Il Milan ha trovato la chiave per De Ketelaere, tifosi in delirio. Calciomercato Sassuolo: occhi su Antiste dello Spezia. Juve, ecco Pogba ora è davvero ufficiale: l'annuncio. Chi è Dodò, il piccolo Cafu nel mirino della Fiorentina. Calciomercato Genoa: fatta per il ritorno di Pajac. Milan, Ibrahimovic e il rinnovo: ci siamo quasi. Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative Sanches, Koulibaly e Dybala. Juve, De Ligt sempre più lontano: arrivano i tedeschi del Bayern Monaco. Calciomercato Spezia: Falcone è il sostituto di Provedel. Palermo, occhi sulla Serie A: due centrocampisti nel mirino. Juventus, per il colpo Zaniolo servono due cessioni a centrocampo. Barcellona-Lewandowski, il Bayern Monaco fa muro.