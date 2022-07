Ultimo aggiornamento 13-07-2022 12:44

Dilemma Juventus: de Ligt in stand-by, Bremer non vuole aspettare Tutto passa dalle decisioni legate al futuro di Matthijs de Ligt, attualmente in trattativa con il Bayern Monaco. L' offerta del Bayern Monaco per de Ligt non è sufficiente. l'offerta del Bayern Monaco per de Ligt non è sufficiente. la prima offerta del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt non è stata all'altezza delle richieste del club bianconero. Tutto dipenderà dalla volontà del Bayern Monaco di portarsi a casa l'ex Ajax. Approfondimento 12:05

Cosa è successo ieri martedì 12 luglio 2022

Napoli, c'è Simeone se parte Petagna. Milan, ufficiale Samu Castillejo al Valencia. Napoli, Giuntoli pronto nel caso di partenza di Koulibaly. Scamacca, non solo PSG: anche la Premier pensa al giovane neroverdi. Chelsea, Jorginho: "Qui sono felice, il futuro non si sa". Lazio, ufficiale Romagnoli. Man United, Cristiano Ronaldo si offre al PSG. Torino, Cairo: "Dispiace per l'addio di Belotti". Napoli, offerta del Chelsea per Koulibaly. Inter, Skriniar a Milano per parlare con il PSG. Calciomercato Venezia: la nuova vita di Nani sarà in Australia. Il Chelsea punto dritto su Koulibaly: c'è la prima offerta al Napoli. Juventus, Pogba è tornato a casa e ha già un chiaro obiettivo in testa. Calciomercato Atalanta, si riflette per Ilicic e si lavora per Bondo. "Giocherà nella Juve": la profezia di Ezio Greggio scatena il web bianconero. Calciomercato Reggina: vicina la firma di Inzaghi, caccia al portiere. Bayern Monaco: Lewandowski minacciato di morte. Monza: Petagna resta il grande obiettivo di Galliani. Juventus, sfuma un nome per l’esterno: in corsa resta solo Zaniolo. Bologna: Arnautovic spinge per la cessione. Il Napoli e Giuntoli blindano Koulibaly ma la Juventus non molla il colpo. Chi è Thorstvedt, il Milinkovic-Savic del Nord preso dal Sassuolo. Atalanta: Zapata nel mirino del Newcastle. La stella del Milan nel mirino di una big europea: tifosi in ansia. Inter, dopo Vidal i tifosi sognano l'addio che apre le porte a Dybala. Salernitana, il nome nuovo per il centrocampo è Crnigoj. Calciomercato Monza: offerta per Petagna, contatti per Villar. Napoli: Paulo Dybala continua ad essere un obiettivo. Juve: Arrivabene ha vinto la sua scommessa, ora i tifosi si fidano di lui. Sampdoria e Cagliari, incontro di mercato: doppio scambio in vista. Hellas Verona: doppio colpo in chiusura. Ecco Henry e Doig. Il Milan ha scelto De Ketelaere: i segreti del giovane trequartista. Napoli, Ospina va a giocare in Arabia Saudita. Doppio colpo del PSG in Serie A: Skriniar e Scamacca ad un passo. Roma, la confidenza di Josè Mourinho allarma i tifosi giallorossi. Roma, Mancini rinnova fino al 2027.