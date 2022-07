Ultimo aggiornamento 22-07-2022 11:37

Cosa è successo ieri giovedì 21 luglio 2022

Juve, delusione per Allegri: brutta notizia sul ritorno di Morata. Juventus, si tratta per la risoluzione con Ramsey. Salernitana, si lavora per l'ingaggio di Piatek. Il Cagliari saluta Joao Pedro: va al Fenerbahçe. Napoli scatenato: è fatta per Simeone, e c'è il sostituto di Koulibaly. Inter, Puyol su Sanchez: "Mi piacerebbe rivederlo al Barcellona". Milan, l'alternativa a Sanches per la mediana fa infuriare i tifosi. Juventus, Arrivabene: "Non lavoriamo per Morata". Dortmund, idea Belotti per sostituire Haller dopo il tumore. Calciomercato Bari: arriva Ceter, si lavora per il ritorno di Bellomo. Calciomercato Atalanta: Colley raggiunge Pirlo in Turchia. Calciomercato Como, non solo Fabregas: si tratta per Mancuso dal Monza. Napoli: Bayern all'assalto di Osimhen. Mercato Milan: arrivano dure critiche da Capello per l'attacco. Paulo Dybala, la Roma e quella clausola che cambia il mercato: parametri e possibilità di annullamento. Napoli, nome a sorpresa per la porta: tifosi scettici. Roma femminile, presa Valentina Giacinti dal Milan. Il Torino adesso investe: trattativa per Cuisance del Venezia. Fiorentina: proposta di rinnovo per Milenkovic. Milan: c'è ancora distanza col Tottenham per Tanganga. Calciomercato Spezia, Jakub Kiwior nel mirino di Milan e Napoli. Juventus: Morata sempre nel mirino. Lazio: pazza idea Marcelo. Inter, mercato in alto mare: nuova pretendente per Skriniar e Gosens è un caso. Un giovane esterno per il mercato dell'Empoli: Elayis Tavsan. L'esordio dell'ex Juve con la nuova maglia è già un caso, scoppia la bufera. Inter: Le parole di Handanovic alla società agitano i tifosi, è caos sui social. Mercato Milan, si muove Maignan per convincere un big: il web s’infiamma. Roma, Mourinho non molla Zaniolo: altro no alla Juventus. Torino: in arrivo due colpi.