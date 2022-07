Ultimo aggiornamento 27-07-2022 07:42

Cosa è successo ieri martedì 26 luglio 2022

Erede di Scamacca cercasi: summit positivo tra Sassuolo e Pisa per Lucca. Salernitana, ufficiale Bonazzoli: non sarà l'unico rinforzo per l'attacco. Luis Suarez ha deciso la sua prossima squadra: l'annuncio sui social. Calciomercato Spezia: ufficiale Maldini, parte l'operazione Kovalenko. Di Maria, nostalgia di casa: "Voglio terminare la mia carriera in Argentina". Atalanta, che tegola: Palomino trovato positivo al doping. Torino, due nomi caldi dall'estero per il dopo Bremer. Mathys Tel, il minorenne più pagato nella storia del Bayern. Chelsea, Juventus e Newcastle pensano a Timo Werner. Lazio, Acerbi rimane a Formello: addio ormai scontato. Juve: Ramsey ha rescisso, ora i tifosi hanno un unico grande sogno. Milan, c'è l'accordo per il rinnovo di Pobega. Lazio pronta ad accogliere Provedel: Dragowski verso lo Spezia. Calciomercato Genoa, si cerca un "numero 10": due i nomi caldi. Milan: se non si chiude per De Ketelaere, tutto su Ziyech. Fiorentina, ora bisogna vendere: 3 cessioni in cima alla lista. Juventus, per Arthur non c'è soltanto il Valencia. Milan, ottimismo per De Ketelaere ma risalgono le quotazioni di Ziyech. Lazio, Vecino è ormai a un passo: pronto un triennale. Ore decisive per De Ketelaere, i tifosi del Milan bocciano il piano B. Barcellona, Pjanic: "Ho un contratto sino al 2024, voglio fare bene". Inter: Steven Zhang non ha intenzione di lasciare. Per i tifosi della Juve una notizia quasi peggiore dell'infortunio di Pogba. Venezia, missione compiuta: Ceccaroni resta, rinnovo fino al 2027. L'ultimo omaggio di Mertens a Napoli, tifosi partenopei scatenati. Contatti continui tra Roma e PSG per Wijnaldum. Napoli: Deulofeu torna in voga. Napoli, Giuntoli punta al colpo doppio in avanti: il sospetto dei tifosi. Inter, si sblocca il mercato in uscita: l'appello di Inzaghi al club. Inter, l'idea Acerbi scatena la rivoluzione dei tifosi: ecco il motivo. Salernitana: sogno Mertens per l'attacco. Juventus, Pogba a rischio operazione: come può cambiare il mercato. Calciomercato Reggina: il bomber sarà Simy o Caicedo. Calciomercato Bologna: si valutano due offerte per Theate e Schouten. Inter, il Marsiglia smentisce la trattativa per Sanchez.