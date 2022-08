Ultimo aggiornamento 02-08-2022 09:47

Cosa è successo ieri lunedì 1 agosto 2022

La Roma tenta lo scippo di mercato al Milan, si scatena il putiferio. Dall'Argentina: Juve, bastano 20 milioni per Paredes". Coulibaly, futuro incerto: la Salernitana valuta nuovi profili a centrocampo. Juventus, il punto sul terzino sinistro. Ramsey, dopo la Serie A esperienza in Ligue 1. De Ketelaere decolla verso Milano e Maldini pensa già ai prossimi rinforzi. Inter, bisogna decidere cosa fare con De Vrij. Roma, si avvicina il colpo per Mourinho: tifosi in trepidante attesa. Calciomercato Sampdoria, per la difesa si pensa ad Alderete: concorrenza con il Bologna. Verona, Cioffi: "Non sono contento di questa cessione". Nuovi contatti tra Renato Sanches e il Milan. Torino, Miranchuk a un passo. L'Atalanta ha già in mano il nuovo rinforzo. Milan, Giroud verso il rinnovo di contratto. Alexis Sanchez risolve il suo contratto con l'Inter: ecco dove andrà. Damsgaard, ricca offerta dalla Premier: la Samp ufficializza il sostituto. Ronaldo: "A Madrid c'è chi andava al Bernabeu solo per vedere lui". Premier League, il Chelsea ancora alla caccia di due obiettivi. Juventus, Arthur ha detto sì al Valencia: manca l'accordo fra i club. Milan, De Ketelaere arriverà in serata a Milano. Calciomercato Genoa, si guarda in Olanda: occhi su Suslov ed Evjen. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Raspadori e Milinkovic-Savic. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Inter, Sanchez vicino all'uscita: andrà al Marsiglia. Raspadori, la Juventus sfida il Napoli: ma il Sassuolo fissa la deadline. Como, tripudio per Cesc Fabregas. Salernitana a caccia di grandi innesti: tre profili di qualità per Nicola. Napoli: Meret non sicuro di rinnovare. Empoli, si lavora al ritorno di Daniele Rugani: trattativa con la Juventus. Roma: quasi fatta per Wijnaldum. Napoli-Juventus, è scontro sul mercato: esplode la rabbia dei tifosi. Sassuolo, Carnevali: "Su Raspadori Juve e Napoli". Inter, il Chelsea spinge per Dumfries: Inzaghi si espone per il sostituto. Roma: Belotti solo in caso di un'altra cessione. Juventus verso l'extrabudget di mercato: Allegri vuole altri tre giocatori. Atalanta: distanza con l'Inter per Pinamonti. Lazio: Accordo con Provedel, ma lo Spezia lo blocca. Torino: in arrivo Miranchuk dall'Atalanta. La Juve vuole dimenticare il Real: i tifosi lanciano l’appello di mercato. Calciomercato Atalanta: non solo Pinamonti, si tratta anche per Parisi. Calciomercato Genoa, per l'attacco obiettivo Sansone.