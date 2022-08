Ultimo aggiornamento 04-08-2022 09:50

Lazio, Sarri svela il desiderio di Luis Alberto Luis Alberto vuole tornare a giocare in Spagna e, al Siviglia. L'ha confermato, in un'intervista al Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio Sarri. Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Approfondimento 08:33

Cosa è successo ieri mercoledì 3 agosto 2022

Calciomercato Verona, Perilli è ufficiale e si insite per Rugani. Mercato Inter, fumata nera per la buonuscita di Sanchez. La Juventus cambia obiettivo a centrocampo: i tifosi prendono posizione. Calciomercato Monza: è fatta per Marì, si riaccende la pista Icardi. Inter, Casadei al centro del mercato: la valutazione del Chelsea. Calciomercato Torino: chiesti tre giocatori alla Roma. L'Udinese riaccoglie Beto in gruppo: quando tornerà in campo?. Roma, Veretout ai saluti. Anche Afena-Gyan potrebbe partire. Juve, Arthur sempre più vicino al Valencia di Gattuso. Il Verona trova la riserva di Montipò ma opera anche in uscita. Il Leicester dà addio a Schmeichel e punta un portiere di Serie A. Mercato Napoli, i tifosi temono una nuova beffa in attacco. Atalanta, Percassi fa il punto sul mercato. Milan, le prime parole in rossonero di Charles De Ketelaere. Fissato il prezzo per l'obiettivo Juve, i tifosi: "È ora di prenderlo”. Spezia, caos portiere: Provedel multato, Drawgoski non l'unica idea per sostituirlo. Fiorentina, accelerata per Cistana: il Brescia lo valuta 7 milioni, si tratta. Inter, ora il difensore diventa un'urgenza. Lazio, problemi per Luis Alberto: aspetta ormai solo la cessione. Inter, pronto uno sgarbo al Milan: occhi sullo stesso difensore. Juventus, il Monza su Rovella: c'è l'offerta. Juventus, serve il vice Vlahovic: ben otto profili tra cui scegliere. Il Milan ci resta male: Renato Sanches ha fatto la sua scelta. Napoli, per gennaio arriverà un rinforzo in attacco. Juve, oltre al vice Vlahovic si cerca un esterno: torna di moda Kostic. Pogba rientrerà a metà settembre, ma la Juve non è contenta. Inter, Zenga ha le idee chiare sul dualismo Handanovic - Onana. Salcedo conteso dalle big di B: Pisa e Cagliari su di lui. Bologna, una nuova pista per il dopo Theate: Lucumì. Napoli: si cerca un'alternativa a Kepa. Roma: Zaniolo vuole restare. Clamoroso Torino: anche Miranchuk rifiuta. Inter: il Chelsea pronto a fare un'offerta per Dumfries. Fiorentina: Milenkovic tra Italia, Spagna e UK. Calciomercato Lecce: Samek è ufficiale, ora obiettivo Nastasic.