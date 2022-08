Ultimo aggiornamento 11-08-2022 01:06

Cosa è successo ieri mercoledì 10 agosto 2022

Due ex attaccanti della Serie A in uscita da Marsiglia. Cristiano Ronaldo spacca lo spogliatoio del Manchester United. Inter, Gosens rassicura: "Mi sento sempre meglio". Torino, dopo Vlasic è Miranchuk l'altro rinforzo sulla trequarti. Salernitana, Candreva a un passo: le ultime sull'affare. Futuro in Premier per Udogie, ma resta in prestito all'Udinese. Kean diventa un caso, la Juve incontra il suo agente. Calciomercato, Juventus: "Kostic domani a Torino. L'accordo totale raggiunto 20 minuti fa". Pinamonti ha scelto il suo destino: domani le visite mediche. Calciomercato, Inter: il retroscena sulle offerte del Chelsea e l'inserimento del Nizza. Le ultime. Salernitana, ufficiale il nuovo rinforzo in mediana. Caos Barcellona: i neo acquisti Kessie e Christensen possono già lasciare il club!. Sirene tedesche per Pezzella: lo vuole l'Eintracht per il dopo Kostic. Clamoroso a Barcellona: "Entro 72 ore Christiansen e Kessié possono lasciare gratis il club". Fiorentina, ti ricordi Alino Diamanti? Le parole del fantasista sulla Viola. Lo Spezia accoglie il nuovo portiere: ufficiale Drawgoski. Milan: quasi fatta per il rinnovo di Tomori, e arriva un nuovo colpo. Milan, incontro positivo per il rinnovo di Tomori. Juventus, emergenza a centrocampo: chi potrebbe sostituire Pogba. Barcellona: De Jong e Braithwaite verso la rescissione. Juve, la crisi del Barça cambia tutto: i tifosi sognano il colpo top. Milan Bakayoko verso la cessione. Inter, Zhang lo toglie dal mercato: l'indiscrezione infiamma il web. Alexis Sanchez al Marsiglia: visite mediche e poi la firma. Juventus: Fagioli rinnova fino al 2026. Il Milan ha scelto l'erede di Kessié: ecco chi è Ivan Ilic. Damsgaard ufficiale al Brentford. Napoli: due acquisti e due cessioni in vista. Inter: molto vicino un colpo di mercato in difesa. Monza: visite mediche per Pablo Mari. Calciomercato Monza: dopo Petagna si sblocca anche Pablo Marì. Inter, maxi offerta dalla Francia scatena la bufera sui social. La Sampdoria mette nel mirino Lemina. Napoli, l'ultima voce per l'eredità di Fabian Ruiz entusiasma i tifosi. Roma, Zaniolo: l'indizio social scatena il web, retroscena sulla cessione. Bologna, Arnautovic: passo indietro del Manchester United. Calciomercato Ternana: colpaccio Coulibaly, ufficiale anche Ferrante. Calciomercato Pisa: arriva Calabresi dal Lecce, Ionita si avvicina. Calciomercato Bologna: presentata l'offerta per Daniliuc dal Nizza. Calciomercato Salernitana: è fatta per Vilhena, quasi per Diallo.