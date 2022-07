Schira: “Juventus, operazione attacco: due nomi per Massimiliano Allegri”

Il club bianconero torna alla carica per Nicolò Zaniolo, ma i dirigenti della Vecchia Signora lavorano anche sulla pista per Marko ArnautovicVai all'articolo23:42

Premier League, l'ex Inter Ashley Young rinnova con l'Aston Villa

Young, ha collezionato 24 presenze in Premier League, di cui 10 da titolare, dopo essere tornato al Villa per una seconda stagione. Young nel corso di questa stagione sarà allenato da Steven Gerrard, per provare a migliorare il 14° posto dello scorso anno. Alla domanda sul perché abbia scelto di rimanere, Young ha risposto al sito web del Villa : Era l'ambizione del club, del manager, dello staff e anche dei giocatori – non ero ancora pronto per il ritiro.Approfondimento00:03

Roma su Belotti: c'è il sì di Mourinho, ma serve vendere

Il Monaco resta la pretendente numero uno per Andrea Belotti, che avrebbe già raggiunto un accordo ma non è da escludere – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb – che il 28enne attaccante Azzurro decida di rimanere in Serie A. Sul giocatore torna infatti in corsa la Roma, che starebbe pensando di affiancare a Tammy Abraham un'altra punta di sicuro rendimento. Se vuole davvero arrivare a Belotti, la Roma deve fare in fretta.Leggi l'articolo08:52

Un Napoli scandinavo: oltre a Ostigard piacciono Svangerg e Solbakken

Un colpo scandinavo per ogni reparto : oltre a Leo Ostigard per la difesa, le ultime indiscrezioni – riportate dal Corriere dello Sport – parlano di trattative avviate sia per lo svedese Mattias Svanberg a centrocampo sia per Ola Solbakken in attacco. Sull'ala norvegese del Bodo Glimt c'è anche, l'interesse della Roma, mentre sul centrocampista del Bologna il Napoli aveva già manifestato interesse nel corso della passata stagione.Leggi l'articolo09:15

Calciomercato Torino, chiesta una contropartita per Bremer

Due giovani del 2003 piacciono al Toro come contropartite in cambio di passaggio di Bremer all'InterApprofondimento09:38

Calciomercato Parma, Vasquez potrebbe andare via

L'ex squadra del 10 italo-argentino disposta a riabbracciarlo già in questa sessione di mercatoApprofondimento10:05

Sampdoria: idea Domagoj Vida dopo l'addio al Besiktas

Inizia a muoversi il mercato in entrata della Sampdoria. Il club ligure dopo aver firmato Rincon , pensa a come migliorare il reparto arretrato e il profilo su cui sta lavorando la dirigenza è quello di Domagoj Vida , difensore centrale croato che si è da poco liberato dal Besiktas. Dopo il timido approccio del Monza infatti, secondo le ultime raccolte da TMW, anche la Sampdoria sta valutando il classe'89 per la linea difensiva di Marco Giampaolo.Approfondimento10:05

La Roma annuncia ufficialmente il terzino Zeki Celik

Dopo Nemanja Matic e Mile Svilar, ecco l'ufficialità del terzo rinforzo per la Roma di Josè Mourinho : si tratta di Zeki Celik. Esterno destro di difesa classe 1997, Celik arriva in giallorosso dal Lille. Celik, che garantirà una solida alternativa a Karsdorp sull'out di destra, si è detto onorato di poter vestire giallorosso.Leggi l'articolo10:14

Juve, nuova pretendente per de Ligt. Intanto Allegri ne vuole quattro

In casa Juventus tiene banco la questione Matthijs de Ligt. Allegri ha bisogno di altri quattro rinforzi e, di conseguenza, il club bianconero punta a incassare il più possibile dalla cessione del difensore olandese, su cui si è scatenata un'asta. Si registra, infatti, l'inserimento anche del Bayern Di Monaco. La dirigenza juventina non intende fare sconti rispetto alla clausola da 120 milioni.Approfondimento10:23

Pioli chiama De Ketelaere: Milan più vicino al belga?

Secondo la Gazzetta dello Sport, è arrivata sul tavolo del Bruges la prima proposta del Milan per aggiudicarsi il talento di Charles De Ketelaere. Stefano Pioli ha telefonato in prima persona al giocatore per provare a convincerlo a trasferirsi a Milano sponda rossonera. In parallelo, il Milan non molla la presa su Hakim Ziyech del Chelsea e rimane vigile anche sulla situazione di Paulo Dybala, nonostante l'ingaggio dell'argentino resti alto per gli standard rossoneri.Approfondimento10:25

Paulo Dybala si è stancato di aspettare: pronto l'addio all'Italia

I giorni scorrono e Paulo Dybala non sa ancora dove giocherà il prossimo anno. Dall'estero arrivano tante altre opzioni da valutare. Alla luce delle difficoltà dei club italiani a fare l'ultimo passo, Paulo Dybala starebbe pensando di valutare anche di cambiare aria. Nelle ultime ore si è fatto forte sull'argentino l'interesse del Manchester United, che potrebbe farne il nuovo volto dei red devils in caso di addio, probabile, di CR7.Approfondimento10:28

Fiorentina: pressing per Riqui Puig del Barcellona

Si intensifica il pressing della Fiorentina per cercare di convincere Riqui Puig ad accettare di vestire la maglia viola. L'ex giocatore viola Rui Costa infatti, presidente del Benfica, sembra che abbia intenzione di'marcare'i viola in questa trattativa.Leggi l'articolo10:29

Daniel Maldini, due club di Serie A sul talento del Milan

Sempre più concreta la pista che porta Daniel Maldini lontano da Milanello, almeno per un anno. Il trequartista scuola Milan ha trovato poco spazio nel corso della scorsa stagione, considerata l'agguerrita concorrenza che ci si poteva aspettare di trovare nell'organico della squadra Campione d'Italia del 2021/22.Approfondimento10:38

Zaniolo al raduno della Roma ma è atteso a Torino, sponda Juventus

Il suo futuro sembra scritto : trasferimento alla Juventus ma solo a determinate condizioni e con il benestare di José Mourinho. Zaniolo non ha altri club in mente. La trattativa Juventus - Zaniolo è entrata nel vivo. Lo Special One pare pronto a lasciare andare Nicolò Zaniolo ma vorrebbe guadagnarci qualcosa a livello tecnico. Da qui la richiesta di una contropartita di qualità che possa aiutare la Roma a migliorare. Nicolò Zaniolo ha un contratto con la Roma sino al giugno del 2024.Leggi l'articolo11:04

Ilicic, ti vuole Mihajlovic. Non solo lo sloveno tra gli obiettivi del Bologna

Diversi rumors di mercato avvolgono il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ultimo in ordine di tempo – e probabilmente il più affascinante – riguarda Josip Ilicic, fantasista attualmente in forza all'Atalanta ma tormentato da almeno un paio d'anni da problemi di depressione. Lo sloveno fa gola a Sinisa Mihajlovic, che sicuramente ha un occhio di riguardo per chi disegna calcio.Leggi l'articolo11:22

Milan, prima la firma di Ibrahimovic poi la scelta del trequartista

Stefano Pioli è pronto a nuove sfide ma non vuole farlo senza il totem Zlatan Ibrahimovic. Il contratto di Ibrahimovic è scaduto. Pioli ha bisogno della leadership di Ibrahimovic. Lo scorso 30 giugno è, scaduto il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Pioli ha bisogno della leadership di Ibrahimovic. Non appena sarà conclusa la trattativa con Zlatan Ibrahimovic, il Diavolo proverà a chiudere anche la questione legata al trequartista, elemento chiave per migliorare la rosa di Stefano Pioli.Vai all'articolo11:37

Spezia, per la mediana occhi puntati su Albin Ekdal

4 stagioni giocate in Liguria, Ekdal potrebbe rimanere nella regione dopo le 4 stagioni alla SampdoriaLeggi l'articolo11:43

Milan: Caldara conteso da Bologna e Spezia

Non rimarrà in maglia rossonera Mattia Caldara. Adesso su di lui ci sono il Bologna che lo vorrebbe come vice Medel e lo Spezia che ha necessità di rinforzare il reparto difensivo. Nel frattempo Mattia Caldara ha risposto presente alla chiamata del Milan e si sta allenando ogni giorno a Milanello, anche se con le valige già pronte per partire verso una nuova destinazione.Approfondimento11:52

Icardi, il ritorno in Serie A è più che concreto: il Monza ci prova con un'offerta doppia per Wanda Nara

Il duo Berlusconi-Galliani punta a regalare alla piazza un nome stellare e punta in tal senso a Mauro Icardi. L'attaccante argentino sarebbe la proverbiale ciliegina sulla torta di una campagna acquisti di tutto rispetto per uina neopromossa e aiuterebbe a completare la vendita, già considerevole, degli abbonamenti.Vai all'articolo12:03

Juric e il pupillo Kumbulla: Torino in pressing sulla Roma

Con Gleison Bremer conteso da Inter e Juve – specialmente se dovessero davvero partire Milan Skriniar e Matthijs De Ligt – il Torino non può certo stare a guardare. Secondo il Corriere dello Sport, Ivan Juric avrebbe chiesto alla dirigenza Marash Kumbulla come nuovo, giovane leader della difesa granata. Gli scaligeri vendettero poi Kumbulla alla Roma per 26 milioni, cifra importante e finora non propriamente ripagata dalle prestazioni in campo del 22enne nato a Peschiera del Garda.Leggi l'articolo12:29