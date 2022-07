Ultimo aggiornamento 15-07-2022 01:47

Cosa è successo ieri giovedì 14 luglio 2022

Real Madrid, Ancelotti: "Non acquisteremo nessun altro". Cesc Fabregas giocherà in Italia: colpaccio a sorpresa del Como!. Inter, Skriniar è in uscita: si attende ora la prossima mossa del PSG. Udinese, si scatena un'asta europea su Deulofeu. Cristiano Ronaldo, offerta shock di 250 milioni per due anni. Monza, l'ultima suggestione galattica si chiama Marcelo. Napoli, si pensa a Simeone se parte Mertens. Toronto sempre più italiana: Bernardeschi prossimo alla firma. Lazio, ufficiale: Strakosha al Brentford. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Muriel può partire: la Roma propone uno scambio all'Atalanta. Calciomercato Spezia, per la porta spunta il nome di Dragowski. Ancora Monza: è fatta per Mazzocchi e si prepara il colpo Pinamonti. Juventus, possibile beffa all’Inter per Bremer: la situazione. La Juve di prepotenza su Icardi come vice Vlahovic: tocca a Wanda Nara sciogliere i nodi. Mercato Juventus: spunta un piano per trattenere De Ligt. Bologna: dalla Juve arriva Cambiaso. Atalanta: Pasalic chiede la cessione. Atalanta: Carnesecchi potrebbe partire in prestito. Napoli: accordo con Kim Min-Jae, ma il Fenerbahce frena. Non solo Dybala, il Napoli vuole un’altra punta: tifosi in fermento. Juventus: per l'arrivo di Arnautovic obbligatoria una cessione. Mercato, ufficiale Dragusin al Genoa. Man United: accordo con l'Ajax per Lisandro Martinez. Napoli: nell'affare Koulibaly potrebbe entrare Broja. Colpo Bremer, la Juve ha la carta per beffare l'Inter: web in tilt. Chi è Douglas Luiz, l'alternativa a Renato Sanches per il Milan. Juventus: per De Ligt cambio di strategia. Calciomercato Venezia, fatta per Aaron Connolly dal Brighton. Barcellona: Ufficiale rinnovo di Dembelè. Mercato Milan: Scaroni annuncia colpi molto importanti in arrivo. Juventus: porte girevoli a centrocampo. Torino: Maggiore vicino; per Dovbyk c'è ottimismo. Cremonese, sondaggio per Ansaldi: incontro fissato nei prossimi giorni. Galliani ci prova: il Monza vuole un terzino leggendario. Inter: Vidal ufficiale al Flamengo. Cristiano Ronaldo: offerta shock dall'Arabia Saudita. Napoli senza fretta: la strategia di mercato scatena la rabbia dei tifosi. Juve: Il retroscena su Zaniolo, Molina e il difensore nuovo manda in tilt il web. Paulo Dybala smuove il mercato: offerta top del Napoli dopo l'addio a Koulibaly, la Roma si propone. Juventus: Il terzo sequel dello stesso film scatena la polemica tra i tifosi. Calciomercato Sampdoria: i due nomi caldi per il dopo Falcone. Milan, l'imperativo è bloccare Leao: il piano per il rinnovo. Calciomercato Salernitana, botto è vicino: in arrivo Dia del Villareal.