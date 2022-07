Ultimo aggiornamento 16-07-2022 10:01

Cosa è successo ieri venerdì 15 luglio 2022

Il Milan al lavoro per due obiettivi: Wijnaldum e Tanganga. Bremer criptico sui social: "Preparati per quello che sta arrivando". Toronto FC, ufficiale l'ingaggio di Bernardeschi. Fiorentina, parla l'agente di Dragowski: "Abbiamo diverse opzioni". Renato Sanches verso il PSG, ma il Milan aveva offerta di più. Koulibaly saluta il Napoli: "Grazie per tutto. Ma è tempo di andare". Mahrez prolunga col Manchester City fino al 2025. Il baby-fenomeno "chiama" il Milan, tifosi impazienti: ora prendiamolo. Serie A, il Milan lavora sotto traccia per Elmas. Empoli, un nuovo nome per l'attacco di Paolo Zanetti. Cremonese, calciomercato sprint: vicini Agoumé, Cambiaghi e Calafiori. Calciomercato Bari, per il ritorno in B l'obiettivo è Simy. Chelsea: Koulibaly ha firmato. Inter, Galliani pronto a far esultare i tifosi nerazzurri. Eriksen torna al top: ufficiale l’ingaggio col Manchester United. Napoli, Kvaratskhelia: "Voglio essere uno stimolo per bimbi georgiani". Premier League, ufficiale Eriksen al Manchester United. Lazio: Provedel come vice-Maximiano, ma ostacolo Spezia. Reggina, presentato Inzaghi: "Ai tifosi chiedo pazienza, abbiamo potenziale". Mario Balotelli pronto a lasciare la Turchia, niente Valencia: annuncio a sorpresa sulla nuova squadra. Barcellona, De Jong sempre più verso il Manchester United. Serie A, Milan: a giorni il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Calcio, Balotelli diretto verso la Svizzera. Monza: Petagna prima scelta in attacco. Skriniar-PSG, trattativa in stallo: prossima settimana decisiva. Bayern, Lewandowski rifiuta PSG e Chelsea: vuole solo il Barcellona. Serie A, ufficiale: Cambiaso dalla Juventus in prestito al Bologna. Milan, ultimatum al Bruges per De Ketelaere: pronta l'offerta finale. Torino: Dragowski resta un obiettivo primario. West Ham: rilancio per Scamacca. Salihamidzic ottimista su De Ligt, pressing Bayern sulla Juve. Salernitana: vicino il colpo in attacco. Milan, c'è l'intesa per il rinnovo di Ibrahimovic. Bremer: il Napoli si inserisce nella corsa al difensore. Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative Bremer e Dybala, spunta Navas. Atalanta: la Roma spinge per Muriel. Napoli: bloccato Simeone dall'Hellas Verona. Sfumato Kim, il Napoli su due talenti africani per il post-Koulibaly. Affare Zaniolo in pausa, la Juve si rituffa sul pupillo di Allegri. Paulo Dybala spacca il mercato: il Napoli prepara l'offerta, la Roma al lavoro. Fiorentina: lunedì Dodò in Italia per le visite mediche. Atletico Madrid: De Paul rifiuta Tottenham e Fiorentina. Calciomercato Sampdoria: è Pjaca il nome nuovo per l'attacco. Calciomercato Bologna: Svanberg addio, lo svedese va al Wolfsburg. Calciomercato Udinese: niente Juve, Molina vola all'Atletico Madrid.