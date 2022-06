Di Marzio: la Juventus aspetta ancora Di Maria, lo scenario cambia

Il giornalista Sky rivela che il club bianconero aspetterà ancora Angel Di Maria che nei prossimi giorni darà la sua risposta ufficialeVai all'articolo08:07

Roma: spunta un nome folle per l'attacco

Archiviato il colpo Nemanja Matic, la Roma prosegue nella sua campagna rafforzamento. Dopo il sogno di portare a Roma Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore si sono fatti altri nomi importanti per quanto riguarda l'attacco giallorosso e uno di questi è quello di Edison Cavani. Secondo quanto riferisce il portale catalano elnacional, la Roma si sarebbe inserita con prepotenza, nella corsa per arrivare a Edinson Cavani.Leggi l'articolo08:23

Inter, frenata per Dybala: gli esuberi in avanti bloccano la Joya

Per Dybala invece l' Inter è più lontana. Inter , in attacco qualcuno deve partire. Come riportato da Sportmediaset, ieri sera l'Inter ha aumentato l a sua offerta per il prestito di Lukaku, passando da sette a nove milioni oltre ad assumersi l'onere dell'intero ingaggio del belga. Per Dybala invece l'Inter è più lontana. Il problema per l'ingaggio di Paulo Dybala è semplicemente il sovraffollamento che rischia di crearsi nel reparto avanzato dell'Inter.Vai all'articolo08:25

Inter, per Dybala ci vorrà ancora del tempo

L'Inter continua a lavorare per il proprio mercato in entrata e, bomber belga del Chelsea in procinto di tornare a Milano dopo appena un anno dal suo addio, per Paulo Dybala potrebbe non essere ancora fatta. Il problema è che l'attacco dell'Inter è davvero affollato, e prima di tesserare Dybala qualcuno dovrà andarsene.Vai all'articolo08:39

Milan, definito il budget per il mercato

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla situazione societaria del Milan. Dopo l'insediamento della nuova proprietà, il mercato del Milan è bloccato dato che manca ancora l'accordo per il rinnovo di contratto di Maldini e Massara.Leggi l'articolo08:51

Serie A, anche la Juventus su Renato Sanches

Ormai è chiaro che su Renato Sanches si è scatenata una vera e propria asta internazionale. Oltre al Milan e al PSG, sul giocatore portoghese si sarebbe inserita anche la Juventus. Il costo del cartellino del classe 1997 è sempre quello, intorno ai 20 milioni di euro.Approfondimento09:02

Inter: Skriniar sempre più lontano

Prosegue il braccio di ferro tra Inter e PSG per quanto riguarda la cessione di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa per portare lo slovacco a Parigi è caldissima, favorita dalla presenza di un intermediario molto vicino all'Inter.Leggi l'articolo09:08

Maggiore: Toro in pole position per il centrocampista

Nessun rinnovo di contratto con lo Spezia per Giulio Maggiore che ha deciso di cambiare aria e tentare nuove avventure lontano dalla Liguria. Fiorentina e anche Torino sono molto interessate al giocatore che ben si è comportato in questi due anni di serie A. Il club di Cairo è in pole position per lui ed ha già impostato l'operazione : 6 milioni di euro ai liguri e un ingaggio a salire da 500 a 600 mila euro per Maggiore. Il Bologna e la Fiorentina rimangono comunque in corsa.Vai all'articolo09:19

Napoli: Mertens si riavvicina

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nella qurelle tra Dries Mertens e il Napoli. Tornare in Belgio per chiudere la carriera non sembra rientrare nel ventaglio di possibilità che solleticano le idee di Dries, che invece si sente ancora un top player per campionati top. A meno di clamorosi colpi di scena quindi, il matrimonio tra Dries e il Napoli potrebbe continuare.Vai all'articolo09:39

Serie A, offerta della Salernitana per Cavani

La Salernitana non molla il sogno Edinson Cavani, anche se per l'uruguaiano i campani non sono ovviamente la prima scelta. Come scrive Areanapoli.it, Cavani considererebbe l'offerta della Salernitana solo in caso non arrivino proposte da club di Champions. In ogni caso Iervolino sogna e sembra che si sia spinto anche a presentare al giocatore un'offerta ufficiale : un biennale da due milioni a stagione, con una parte variabile determinata in base ai gol.Leggi l'articolo09:42

Il Monza fa sul serio per Pinamonti: primo obiettivo per l'attacco

Il Monza fa sul serio, e vuole assicurarsi un grande attaccante per la propria prima stagione in Serie A. Fari puntati soprattutto su Andrea Pinamonti, destinato a lasciare l'Inter e richiesto da tantissime squadre non solo in Serie A. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'offerta del Monza è di 15 milioni tra parte fissa e bonus, cifra che si avvicina molto ai 20 richiesti dai nerazzurri.Approfondimento09:55

Fabio Caressa sulla Juventus: "Si è perso il DNA con Cristiano Ronaldo"

Giornalista e telecronista, Fabio Caressa non è nuovo ad esternazioni sull'andamento della Juventus, in grado di creare polemica. Il DNA della Juve forse con l'acquisto di Cristiano Ronaldo CR7 si è perso di vista e probabilmente anche con l'arrivo di mister Sarri. Ora la società Juve è tornata indietro, d'altronde il gioco non è stato nemmeno spettacolare.Leggi l'articolo10:03

Bologna: pazza idea Ilicic

Operazione rilancio, il tentativo che sartori starebbe per fare per regalare a Sinisa Mihajlovic l'estro e l'imprevedibilità di Josip Ilicic. Ilicic ha ricevuto alcune chiamate dalla A, compreso da Corvino che lo porterebbe volentieri al Lecce. Però lui vorrebbe mantenere la residenza a Milano e la soluzione Bologna potrebbe permettergli di farlo come fece Palacio, proprio quando vestiva la maglia rossoblù.Approfondimento10:22

Cagliari: per l'attacco spunta Lapadula

Obiettivo chiaro per i sardi appena retrocessi nel campionato cadetto. Tornare subito in serie A. Per questo il ds Capozucca sta cercando di allestire una squadra in grado di essere protagonista nel duro e lungo campionato di serie B.Leggi l'articolo11:00

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di serie AApprofondimento11:03

Milan, definito il budget per il mercato: ira dei tifosi rossoneri

Il Milan ha inevitabilmente complicato il proprio mercato in entrata, e ora la situazione rischia di farsi davvero difficile. Intuizioni e fiuto si sono rivelate armi importanti per i rossoneri nelle ultime sessioni di mercato, ma potrebbero non bastare più. Occorrerà fare delle scelte e probabilmente non si potrà arrivare a tuti gli obiettivi prefissati.Leggi l'articolo11:10

Inter: il PSG alza l'offerta, Skriniar verso la Francia

Preso Bellanova e sempre più vicino a chiudere i colpi Dybala e Lukaku, il club nerazzurro ora deve fronteggiare il possibile addio di Milan Skriniar. L'offerta del PSG si fa sempre più alta e la spada di Damocle del Fair Play finanziario continua a pendere sulla testa del Club di Via della Liberazione.Vai all'articolo11:13

Lazio-Torreira: contatti tra le parti

Dopo una buonissima annata a Firenze con la maglia viola, Lucas Torreira è tornato all'Arsenal. Il club di Commisso infatti non ha esercitato il diritto di riscatto e quindi le strade del centrocampista e quelle della Fiorentina, si sono inevitabilmente separate.Leggi l'articolo11:19

Atalanta: Cortinovis verso l'Hellas Verona

Autore di un buon campionato con la maglia della Reggina, Alessandro Cortinovis ha attirato su di sè molte attenzioni. Il centrocampista avanzato è in uscita dall'Atalanta che difficilmente punterà su di lui per la prossima stagione. La Cremonese ci pensa e lo segue con attenzione, ma al momento è l'Hellas Verona ad essere in pole sia sui grigiorossi che sui tanti club di B che hanno chiamato D'Amico.Vai all'articolo12:10

Real Madrid, Vinicius conferma: "Rimango al Bernabeu"

Vinicius Junior ha confermato la sua intenzione di rimanere al Real Madrid, dichiarando : Continuerò con la squadra più grande del mondo. Tuttavia , Vinicius ha vissuto una stagione di svolta nel 2021 - 22 , segnando 22 gol in 52 partite in tutte le competizioni , sette in più rispetto alle 118 partite coi Blancos nelle tre campagne precedenti. Vinicius cercherà di fare coppia con Neymar per portare il Brasile alla gloria nella Coppa del Mondo i n Qatar a partire da novembre.Approfondimento12:30

Sirene estere De Ligt e Rabiot: le mosse della Juventus

Sono giorni di mercato intensi quelli che sta vivendo la Juventus, decisa a chiudere importati colpi in entrata ma anche pronta a valutare con attenzione le possibili mosse in uscita. De Ligt e Rabiot stuzzicano l'appetito di tanti. De Ligt e Rabiot stuzzicano l'appetito di tanti. In questo senso, in attesa che si sblocchi definitivamente l'affare Di Maria, i bianconeri stanno registrando l'interesse sempre più acceso di importanti club europei per Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot.Approfondimento12:31

Brentford, Frank: "Eriksen? Spero che rimanga con noi"

Thomas Frank spera che Christian Eriksen scelga di rimanere al Brentford, in mezzo a continui voci che lo vorrebbero con il Manchester United. L'allenatore Frank ritiene però che il Brentford potrebbe convincere Eriksen a restare, dopo avergli offerto la sua prima opportunità di tornare a giocare a calcio. Frank ha anche ricordato come una telefonata con il figlio lo abbia convinto a tentare di ingaggiare Eriksen.Vai all'articolo12:38