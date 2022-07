Ultimo aggiornamento 26-07-2022 09:49

Cosa è successo ieri lunedì 25 luglio 2022

Premier League, il Fulham prende Solomon dallo Shakhtar. Juventus, è il momento delle cessioni: i nomi sul piede di partenza. Calciomercato Torino: si lavora per fare di Denayer l'erede di Bremer. Juventus, nuova pista estera per Arthur. Juve, i tifosi confidano nell'ex Milan per liberare il posto a Paredes. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Salernitana: in arrivo Federico Bonazzoli. PSG: Draxler potrebbe lasciare i parigini. Dybala, Roma è già sua: tifosi a Trigoria, primi allenamenti e incognita abitazione. Juventus: intensificati i contatti con PSG per Paredes. Manchester United, Neville: "De Jong dovrebbe fare causa al Barcellona". Inter-Sanchez, l'addio si complica: la richiesta dell'attaccante. La Juve continua a insistere per Paredes e Morata. Hellas Verona-Marsiglia: scambio in dirittura d'arrivo. Barcellona: su Depay quattro italiane. Lazio: Zielinski se dovesse partire Savic. Calciomercato Palermo: rosanero in pole per Segre, sorpasso sul Cagliari. Renato Sanches come Botman: il Milan guarda altrove per il centrocampo. Serie A, Milan: arriva il primo sì di Chukwuemeka. Calciomercato Sampdoria: la pista Rog si raffredda, Grassi più vicino. Napoli, il West Ham punta a due gioielli partenopei. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Kim, Paredes e De Ketelaere. Calciomercato Parma, vicino il ritorno al Tardini di Ishak Belfodil. Roma, continua il pressing per Wijnaldum. Milan, non si molla De Ketelaere: ecco la mossa dei rossoneri. Milan, prosegue la trattativa per De Ketelaere: il ragazzo insiste, serve affondare il colpo. Roma, il Tottenham non molla Zaniolo. Juventus, Conte e Paratici prepararono un altro sgambetto: tifosi in ansia. Juventus, i tifosi dicono sì al ritorno di Morata ma c’è una condizione. Calciomercato Lecce: è ufficiale, a centrocampo ecco Bistrovic. Calciomercato Udinese: salta Perez, ma Molina vola comunque a Madrid.