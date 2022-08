Ultimo aggiornamento 09-08-2022 10:56

Cosa è successo ieri lunedì 8 agosto 2022

Barcellona, Xavi si impone: Pjanic non lascia la Catalogna. Milan-Ziyech: dall'Inghilterra danno la trattativa ancora aperta. Sassuolo, Carnevali: "Per Raspadori mi auguro una chiusura rapida". Dries Mertens al Galatasaray: il comunicato del club turco. Serie A, Napoli: fatta per l'arrivo di Sirigu. Bologna, il fratello di Arnautovic conferma la trattativa con lo United. Serie A, Juventus: settimana decisiva per il rinnovo di Fagioli. Serie A, Provedel alla Lazio: ora è ufficiale. Rabiot vicino allo United: ecco la mossa che sblocca il mercato della Juve. Spezia: Maggiore attende la cessione. Mercato Juve, si avvicina la cessione tanto attesa dai tifosi. Mauro Icardi e l'offerta del Real Madrid, la condizione che fa esplodere Wanda Nara. Shomurodov: manca ancora l'intesa sulla formula tra Roma e Bologna. Lipsia: vicino il ritorno di Timo Werner. Man United: accordo con la Juventus per Rabiot. Calciomercato Sampdoria: si sogna Cicaldau, intanto arriva Contini. Lazio: Luis Alberto resta separato in casa. Roma: il Tottenham offre 55 milioni per Zaniolo. Kostic-Juventus: cosa manca per chiudere l’affare con l’Eintracht. Inter, Inzaghi si aspetta un nuovo innesto ma Skriniar può partire. Sampdoria: oggi le visite mediche per Villar. Bologna: Mihajlovic chiede ad Arnautovic di restare. Ansia tifosi Inter, c'è un solo salvatore della Patria a pochi giorni dal via. Inter: problemi per l'attacco di Inzaghi. Torino: partito il mercato delle cessioni. Napoli: la cessione di Fabian Ruiz fondamentale per due acquisti. Juventus: torna vivo l'interesse per Milik. Calciomercato Genoa: il colpo in attacco sarà Aramu o Sansone. Calciomercato Torino: c'è l'offerta per Denayer e torna vivo Praet. Calciomercato Cremonese: dopo Aiwu, ecco Escalante e il colpo Dessers. Calciomercato Sampdoria: preso Ivanovic, Murillo e Depaoli in uscita.