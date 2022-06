Ultimo aggiornamento 28-06-2022 13:03

Inter, tante cessioni per finanziare le operazioni Lukaku e Dybala L'Inter non perde tempo. Marotta conferma l'obiettivo di far quadrare i conti. I soldi incassati dalla cessione del difensore centrale saranno fondamentali per raddrizzare i conti e finanziare le operazioni Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Non solo Milan Skriniar pare vicino a salutare l'Inter, ma anche Alexis Sanchez. Da ricordare che l'attaccante non ha trovato l'accordo con l'O.Marsiglia. Necessario trovare una sistemazione per il cileno, che con i nuovi arrivi in attacco sembra sempre più ai margini. Vai all'articolo 10:26

Cosa è successo ieri lunedì 27 giugno 2022

Milan, offerta monstre del Chelsea per due gioielli rossoneri. MLS, Bale entusiasta del Los Angeles FC: "Momento perfetta per la mia carriera". Monza, ufficiale l'arrivo di Cragno. Inter, Marotta e il punto sul mercato: novità per Dybala e Lukaku. Napoli, il Newcastle torna alla carica per Osimhen. Juve, Morata all'Atletico Madrid: le parole del presidente. Inter, Sanchez non verrà ceduto: servirà la buonuscita. Milan, la Premier League punta il duo difensivo rossonero. Inter, il Chelsea torna forte su Skriniar. Il Milan dà il benvenuto a Divock Origi: è atterrato a Malpensa. Inter, Marotta ha ancora da fare: cosa manca per completare la rosa. Serie A, intrigo di mercato tra Lazio e Atalanta. Premier League, Liverpool: fissato il prezzo di Modo Salah. Milan tanti affari in bilico, ma la pazienza dei tifosi sta per finire. Roma, la leggenda Giannini parla della situazione di Zaniolo. LaLiga, Tebas fa il tifo per il Barcellona: "Spero che prendano Lewandowski". Juve, dopo Pogba e Di Maria le cessioni: servono circa 80 milioni. Inter, il Manchester United vuole Dumfries. Chelsea, Christensen si confessa: "Decisione difficile lasciare i Blues". Juventus-Di Maria, c'è l'indizio social: ora si pensa al centrocampo. Zaniolo: per il romanista la Juve prova a offrire Kean. Non solo Koulibaly: l'alternativa della Juventus al post-De Ligt. Milan verso il raduno: c'è la svolta per rinnovi e primo acquisto. Monza: per il centrocampo si avvicina Sensi. PSG: Galtier si avvicina alla panchina. Bologna: idea Zurkowski per il centrocampo. Zaniolo, la Juventus sorpassa il Milan: il jolly in mano a Cherubini. SONDAGGIO - Calciomercato Juventus: cosa ne pensi dell'idea Zaniolo?. Come giocherà la Juventus se arrivano Di Maria, Pogba e Paredes. Chi è Aouar, talento del Lione che può far decollare la Roma . Cristiano Ronaldo via da Manchester, il ritorno in Serie A è più vicino: Roma, Inter e l'ipotesi Chelsea. Zaniolo irrita la Roma: niente rinnovo e niente scambi, le alternative Juve. Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative per Di Maria e Zaniolo. Lazio: Tare offre Lazzari per Carnesecchi. Napoli: Meret rimane e sarà il portiere titolare. Inter, servono 100 milioni per un mercato super? Ecco chi può vendere. Sampdoria: Quagliarella pronto alla firma. Il Toro accelera per Joao Pedro e Maggiore. Psg, idea contropartita nell'affare Skriniar: la risposta dell’Inter. Juve-Di Maria, nuovi contatti: segnali incoraggianti. Il Feyenoord piomba su Gnonto. Pinamonti: tra Inter e Atalanta, differenza di 5 milioni. E poi c'è il Monza.... Inter: tra Bremer e Milenkovic, spunta il nome di Söyüncü. Roma: sondaggio per Belotti in attacco.