Ultimo aggiornamento 03-08-2022 11:47

Cosa è successo ieri martedì 2 agosto 2022

Milan, ecco De Ketelaere: "Emozione fortissima". Juventus, c'è la fila per Rugani: quattro richieste. Torino al mercato dell'est: dopo Miranchuk idea Shomurodov. Sanchez, messaggio all'Inter: "Sempre professionale e vincente". Napoli, Politano non si sbilancia sul futuro. Niente Milan: un'altra big europea strappa la rising star Chuckwuemeka. Milan, sgambetto Chelsea: per i tifosi, ora, c'è una sola cosa da fare. Atalanta, c'è Lookman se parte Miranchuk. Depay in uscita dal Barça: la Juve prepara l'assalto. Zielinski dice no al West Ham, ma non è detto resti a Napoli. Dalla Spagna: "Quattro club di Serie A su Pjanic". Fiorentina, l'agente di Dragowski vuole il trampolino di lancio: sarà lo Spezia?. Inter, la pesante eredità lasciata da Ivan Perisic a sinistra. Spezia, non c'è più il Torino nel destino di capitan Maggiore. Caso Meret, c'è un'italiana sul portiere del Napoli. Il ritorno di Icardi in Serie A, nuove indiscrezioni: il Monza pronto a chiudere con Wanda Nara. Juventus, il Galatasaray va dritto su Rugani. Juve e Inter spiazzate: il colpo s'allontana, la delusione dei tifosi. Voci Bayern-Osimhen, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Juve, trattativa per la cessione di un esubero: i tifosi sperano. Milan, arriva De Ketelaere: visite mediche e poi la firma. Mertens alla Juventus? La reazione clamorosa dei tifosi del Napoli. Roma, c'è anche il Torino per Justin Kluivert. Brescia, è duello con il Pisa per Tramoni: sul fantasista anche l'Olympiacos. Inter, per Pinamonti non ci sono soltanto Atalanta e Sassuolo. Milan, ora la priorità è la difesa: corsa a due per il ruolo di quarto centrale. Il Bologna sonda il terreno per un nuovo difensore: Flavius Daniliuc. Verona, per la fascia il nuovo profilo è Dijks del Bologna. Juve, l'alternativa a Morata per l'attacco è l'ex Napoli Dries Mertens. Milan, Charles De Ketelaere è arrivato: visite mediche e poi la firma. Mercato Juventus, si accelera per l'attaccante: Inter alla finestra. Calciomercato Sassuolo: il piano B è Pinamonti, idee Felix e Sansone. Calciomercato Atalanta: tre club di Serie A si contendono Lammers.