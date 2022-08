Ultimo aggiornamento 10-08-2022 11:48

Cosa è successo ieri martedì 9 agosto 2022

Napoli: sul taccuino di Giuntoli il nome di Ndombele. Chelsea: rinnovo ad un passo per Mendy. PSG: Herrera non vuole lasciare la squadra. Calciomercato Torino: se non arriva Denayer c'è l'idea Pezzella. Calciomercato Bologna: Arnautovic rimane, adesso cambia tutto. Atalanta, senti Gasperini: "Se ho la rosa che mi aspettavo? Certo che no". Torino: visite mediche per Nikola Vlasic. Calcio, il retroscena su Mertens: "Ha detto no ai 5 milioni all'anno offerti dalla Juventus". Calciomercato Empoli: Ampadu o Vogliacco per aggiustare la difesa. Fiorentina: sfuma Lo Celso, si vira su un giovane dell'Empoli. Monza: Galliani fissa l'obiettivo stagionale. La Fiorentina beffa Inter e Juve per Milenkovic. Un 2004 per sostituire Kessie? L'ultima idea del Milan. Calciomercato, Inter: scintelle fra Akanji e il Borussia Dortmund. Le ultime. Toro scatenato: pronto un rinforzo sulla trequarti per Juric. L'ex Samp e Venezia Romero va al Boca Juniors. Napoli-Meret: situazione in fase di stallo. Niente Juve per Timo Werner: tornerà a casa. Napoli, colpo in chiusura: per i tifosi ora Osimhen rischia il posto. Nel futuro di Alvaro Morata c'è la Premier League. Calciomercato: il Nottingham Forrest piomba su una delle 'bandiere' dell'Atalanta. Dall'Inghilterra: "Arsenal su Tonali". Serie A, Fiorentina: un club estero su Biraghi. Roma, ufficiale Carles Perez al Celta Vigo. Serie A, Napoli: accelerata per Simeone. Possibile accordo di mercato tra Chelsea e Barcellona. Juve prigioniera di Moise Kean. Juventus, per l'attacco torna di moda Depay. Juve, affare o bidone? Il possibile regalo del Barça infiamma il web. Juventus, l'addio di Rabiot cambia il mercato: nuova pista a centrocampo. Inter, Skriniar sempre in bilico: individuato il sostituto. Calciomercato Verona: nel mirino Kouyaté del Metz per la difesa. Serie A, Monza: preso Petagna dal Napoli. Juventus, Rabiot allo United può sbloccare Paredes. Calciomercato Atalanta: da Pinamonti a Freuler passando per Miranchuk. Calciomercato Sampdoria, idea Ounas e minaccia granata su Candreva. Roma: Kluivert si avvicina al Fulham. Juventus, la sentenza di Galeone su Allegri scatena la bufera sul web.