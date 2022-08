Ultimo aggiornamento 17-08-2022 10:52

Torino: in arrivo Schurrs dall'Ajax Dopo oltre un mese e mezzo di stasi, il Torino entra nella settimana chiave della sua essione estiva di calciomercato. E'ormai pressochè definitivo l'accordo tra i granata e l'Ajax per l'arrivo di Peer Schurrs sotto la mole, con l'olandese che potrebbe sbarcare in Italia già oggi per le visite mediche di rito. Vai all'articolo 09:52

Cosa è successo ieri martedì 16 agosto 2022

Tottenham: ufficiale Destiny Udogie. Juventus, Rabiot rallenta il mercato: si allontana un obiettivo. Il Palermo pesca dalla Serie A: preso Bettella dal Monza. Venezia, può arrivare un colpo dalla Serie A: nel mirino Bouah. Spezia, ufficiale la cessione di Maggiore: ecco la nuova squadra. Barcellona: l'affare Marcos Alonso si concluderà in settimana. Milan, ricordi Hauge? Ha cambiato ancora squadra. Hellas Verona: in arrivo Juan Cabal. Torino, Lazetic del Milan fa gola: sarà duello con altri due club. Inter, Casadei va ma potrebbe non essere l’unico a partire. Lazio, Luis Alberto: salgono le quotazioni della permanenza. Juventus: Rovella va in prestito al Monza. Verona, vicino l'innesto di Alexandropoulos a centrocampo. La resa dello United: "Ronaldo non è più parte integrante del progetto". Cristiano Ronaldo, tutti i segnali portano verso l’addio allo United. Calciomercato, il Barcellona vuole Bernardo Silva: sul piatto 80 milioni. Milan, restano 15 milioni per due innesti: il piano di Maldini. Calciomercato, per Icardi si fa avanti il Galatasary: le ultime. Calciomercato Torino: sfuma definitivamente Denayer, occhi su un centrocampista della Serie A. Torino: Denayer, si allontana sempre più. Il Genoa sogna il colpo da novanta: tentativo per Adnan Januzaj. Rinforzo di sostanza a centrocampo per il Lecce. Calciomercato, Inter: 'Il PSG non molla Skriniar'. Le ultime dalla Francia. Fiorentina: per il centrocampo si guarda a Barak. Il Lecce mette esperienza, arriva Normann. Atalanta, colpo a sorpresa: in arrivo Soppy dall'Udinese. Salernitana: in attacco si avvicina Dovbyk. Calciomercato, Inter: Casadei a un passo dal Chelsea. Pronto l'assalto ad Akanji: le ultime. Vlahovic sulle orme di Ronaldo e due colpi di mercato: la Juve è tornata.