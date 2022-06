Ultimo aggiornamento 10-06-2022 10:34

Cosa è successo ieri giovedì 9 giugno 2022

Torino, in porta arriva Gabriel: via Milinkovic-Savic. Filippo Inzaghi dice no all'Ascoli. Sampdoria: Candreva sempre più vicino al Monza. Paolo Vanoli lascia lo Spartak Mosca. Juve: nel mirino l'ucraino Mudryk. Juventus, non solo Pogba: può arrivare un'altra stella della Premier. Foggia, è ufficiale: Boscaglia sarà il nuovo allenatore. Napoli: Politano nel mirino di Gattuso. Mercato: per Pinamonti c'è il Monza. Salernitana: Mazzocchi piace in Italia, ma anche in Premier League. Inter, megaofferta dal Qatar per Vidal. Ufficiale Alvini alla Cremonese. Milan, è quasi fatta per il riscatto di Florenzi dalla Roma: le cifre. Inter, Lautaro resta o va via? Il suo agente ha le idee chiare. Lione: ufficiale il ritorno di Alexandre Lacazette. Premier League, il Lille accetta l'offerta del Newcastle per Botman: lui vuole solo il Milan. Inter, l'agente di Lautaro Martinez è categorico: "Non se ne andrà da Milano adesso". Milan, si lavora al rinnovo di Kakulu: il difensore desidera rimanere. Juve, da Di Maria al vice-Vlahovic: tutte le mosse per l’attacco. La Juve cambia strategia e punta l'attaccante che piaceva al Milan. Inter ha scelto il vice-Brozovic, tifosi in fermento: "Grande colpo". Venezia: Javorcic è il nuovo allenatore dei lagunari. Juventus, per Di Maria non è finita: la trattativa riparte. Politano ai saluti, ma il rimpiazzo non convince i tifosi del Napoli. Milan, Leao firma con un avvocato: cambio di agente in vista. Liverpool, ufficiale: Origi lascia il club. Gattuso ufficialmente nuovo tecnico del Valencia. Lazio: tiene banco la questione portieri. SudTirol: con Zauli può arrivare anche Anzolin. Vincenzo Montella giura fedeltà all'Adana Demirspor. Milan, mancano solo i dettagli per Renato Sanches. Inter, porte girevoli in attacco. Milan, quasi fatta per Renato Sanches: svolta invece per la punta. Inter, l’attacco cambia: fiducia per Lukaku, con Pinamonti si fa cassa. Juventus: si cerca un vice Vlahovic. Torino: per l'attacco spunta Joao Pedro.