Ultimo aggiornamento 20-06-2022 09:14

Napoli: l'alternativa a Ostigard può essere Min-Jae Kim L'osservato speciale è Min-Jae Kim : durante la sua prima stagione in Turchia al Fenerbahce è stato subito capace di attrarre i fari di mercato dei biancoazzurri, ecco perché, nei piani degli azzurri potrebbe essere l'alternativa al gigante senegalese, simile anche per struttura. Al momento si parla di interesse e non di trattativa vera e propria, il Napoli non vuole farsi trovare sorpreso. Approfondimento 08:34

Lukaku atteso a Milano, all’Inter non c’è più bisogno di Dzeko Romelu Lukaku è ad un passo dal clamoroso ritorno all'Inter. Operazione in prestito con l'Inter pronta a versare 10 milioni per riavere Romelu Lukaku al centro dell'attacco della squadra di Simone Inzaghi. il ritorno di Big Rom obbligherà l'Inter a fare delle valutazioni riguardo al pacchetto offensivo. L'indiziato numero uno a fare le valigie per fare il posto al belga sarebbe Edin Dzeko, un anno fa, era stato preso per prendere il posto dello stesso Romelu Lukaku. Leggi l'articolo 08:20

Cosa è successo ieri domenica 19 giugno 2022

Juventus, affare-Demiral: ai bianconeri il 10% della rivendita. Milan, ora i tifosi delusi hanno una richiesta: Chiudete almeno lui. United, Cavani: "Ho offerte in Europa". Inter, è fatta per Lukaku: accordo col Chelsea, ecco le cifre. Zajc torna in Italia? Lo vogliono Bologna, Fiorentina e Cagliari. Bayern Monaco, Mané atteso martedì per le visite mediche. Milan, Maldini punta il suo erede: già presentata un'offerta. Inter, il Liverpool torna su Barella. Sterling primo obiettivo tra i "big" per il nuovo Chelsea di Todd Boelhy. Sassuolo, Maxime Lopez guarda oltre: "Forse è ora di cambiare". Juventus: accordo col Cagliari per Brunori aspettando il Palermo. Simy rientra alla Salernitana ma non ha offerte: Nicola può rilanciarlo. Premier League, Eriksen vuole tornare al Tottenham. Milan, prestissimo i rinnovi di Maldini e Massara. La Salernitana punta tutto su Ansaldi. Serie A, Fiorentina: si complica il rinnovo di Italiano. Napoli-Deulofeu, ci siamo: trattativa in chiusura. Milan, Maldini studia il colpo Marcelo. Retromarcia Mertens: perché non è ancora finita la telenovela rinnovo. Serie A, Juventus: Cuadrado possibile partente. Il Milan trova l'alleato sul mercato: è un vecchio idolo della curva. Juventus, incredibile indiscrezione su Koulibaly. Koulibaly alla Juve: le parole agli amici spezzano il cuore dei tifosi. Inter, si punta a confermare quasi tutto l'attacco. Serie A, la Roma blinda Tammy Abraham. Juventus, i nomi promessi da Cherubini ad Allegri. Milan-Inter, il derby di mercato scatena i tifosi: nessuno lo vuole. Juventus: scatto Di Maria, la lista dei partenti è sempre più lunga. Inter, i due sacrifici per arrivare a Lukaku mettono in allarme i tifosi. Milan, i tifosi non perdonano la beffa e trovano i colpevoli: è bufera.