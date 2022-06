I tifosi del Milan sognano lo sgarbo all'Inter, il dietrofront accende il web

Il club rossonero si è informato con Antun per Paulo Dybala, la Joya infastidita per lo stallo nella trattativa con Marotta

Zaniolo: oggi l’incontro tra Pinto e l’agente Vigorelli

Nicolò Zaniolo è sempre al centro del mercato della Roma. L'attaccante giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ancora non sa se nel suo futuro avrà addosso ancora la maglia giallorossa o se deciderà di cambiare squadra in questa sessione di mercato per cercare una nuova vventura. Nelle prossime ore c'è comunque in programma un incontro delicato con l'agente di Zaniolo, Vigorelli. Tra i due esiste un tacito accordo che a fronte di un'offerta da 60 milioni il giocatore numero 22 venga lasciato libero di andare. Al momento però, nessuno ha offerto questa cifra ma solo informazioni generiche. Probabile che la Roma possa offrire a Zaniolo un rinnovo di un altro anno con una clausola da 40 milioni di euro.

Parma: arriva Romagnoli, specialista in promozioni

Il mercato del Parma prosegue tra conferme e volti nuovi. Attraverso il solito tweet "criptico", con emoticon e la bandiera della nazione del nuovo acquisto, il presidente Kyle Krause ha annunciato la conclusione di una trattativa per la difesa: si tratta di quella per Simone Romagnoli, esperto difensore centrale scuola Milan, classe '90, proveniente dall'Empoli, club del quale era capitano e dove era arrivato nel 2017. Romagnoli cercherà in Emilia la quinta promozione in A della propria carriera, dopo quelle ottenute con Pescara, Carpi, Brescia e lo stesso Empoli. Per la difesa, dove sono stati riscattati Enrico Delprato dall'Atalanta e Elias Cobbaut dall'Anderlecht, il Parma punta anche una vecchia conoscenza dell'allenatore Fabio Pecchia, Matteo Bianchetti, centrale che il tecnico di Formia ha allenato nell'ultimo anno e mezzo alla Cremonese centando la promozione in A lo scorso maggio, ma in precedenza anche al Verona, con un'altra promozione nel massimo campionato, nel 2017. E a proposito di pupilli, l'allenatore crociato vorrebbe contare anche quest'anno su Luca Zanimacchia, talento classe 2000 scuola Juve, protagonista nell'ultima stagione della promozione in A della Cremonese dove ha giocato in prestito dai bianconeri: il giocatore, però, potrebbe venire riscattato dai grigiorossi e vivere la stagione del debutto nel massimo campionato.

Di Marzio: La Juventus ha trovato l'alternativa se saltasse l'affare Di Maria

L'esperto di mercato di Sky fa il punto sulle trattative più calde, bianconeri in pressing su Berardi che piace anche alla Roma

PSG, Zidane: "Se torno ad allenare è per vincere"

Il futuro di Zidane è ancora avvolto nel mistero. A oggi, l'ex tecnico del Real Madrid, non ha ancora deciso cosa farà la prossima stagione. Si parla sempre di un suo approdo al PSG. Sulla questione, Zizou è stato chiaro : Mai dire mai. Il PSG, sta cercando un accordo per, liberarsi, di Pochettino.

Torino: due nomi per il dopo Bremer

Si guarda intorno il Torino che a breve dovrà dire addio al suo difensore centrale Bremer appetito da grandi club come l'Inter che cerca un degno sostituto di Skriniar. I due difensori in pole position sono Oumar Solet e Duje Caleta-Car.

Milan, l'attaccante può arrivare dal Sassuolo: tifoseria in fermento

Contatti con l'agente, il club emiliano chiede non meno di 25 milioni di euro: supporter rossoneri divisi, c'è chi preferirebbe De Ketelaere.

Fiorentina: Mandragora ok, Jovic quasi

Entra nel vivo anche il mercato della Fiorentina che nelle prossime ore potrà annunciare il primo acquisto. A centrocampo, perso Torreira, tornato all'Arsenal, arriva infatti Mandragora dalla Juventus : l'ex Torino, non è stato riscattato dai granata e i viola lo hanno preso pe run prezzo inferiore ai 10 milioni di euro.

Asta per Cambiaso: tre club cercano il terzino del Genoa

Al momento stando a quanto riportato da Tuttosport, la squadra che si è maggiormente avvicinata alla richiesta del Genoa pare essere quella orobica con 8 milioni, due meno di quanto richiesto dal club ligure. Tutto su Andrea Cambiaso La Juve non vuole farsi battere e per raggiungere la cifra richiesta è pronta a mettere sul piatto Filippo Ranocchia. L'alternativa a Cambiaso per i bianconeri è Destiny Udogie, che l'Udinese sembra però voler blindare in questa sessione di mercato.

Juventus, gioie e dolori: Pogba si avvicina, de Ligt si allontana

Sono giorni decisivi per la Juventus che verrà. Da un lato cresce l'entusiasmo per il sempre più probabile arrivo di Paul Pogba. Dall'altro c'è preoccupazione per il futuro di Matthijs de Ligt. Per il francese si parla di un nuovo incontro tra le parti per limare le ultime distanze e, di fatto, mettere nero su bianco su un contratto che farà la felicità di tutte le parti in causa. Il popolo bianconero non vede l'ora di rivedere il Campione del Mondo in maglia Juventus. Sul difensore olandese sembra esserci il Chelsea, ma le richieste bianconere rimangono altissime, ovvero i 120 milioni della clausola rescissoria. Caldo anche l'asse Torino-Parigi: sembra si stia imbastendo uno scambio che coinvolgerebbe Moise Kean e Leandro Paredes.

Il futuro di Dybala è un mistero: tanti estimatori, nessun accordo

Paulo Dybala è uno dei parametri zero più desiderati d'Europa. L'Inter resta in pole position ma non ha fretta: i nerazzurri restano il club più vicino a Paulo Dybala, ma la trattativa non è ancora chiusa. Si vocifera, inoltre, che anche Paulo Dybala starebbe riflettendo sul da farsi. La situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, sempre che si arrivi ad un'intesa totale.

Mercato Verona: tre colpi in arrivo

Henry, Piccoli e Carboni. Questi sono i primi tre nomi in entrata che vuole chiudere il Verona. Prima di comprare, però, c'è bisogno di chiudere qualche colpo in uscita. Simeone dopo l'ottimo campionato disputato lo scorso anno, ha un po'di pretendenti e difficilmente rimarrà in gialloblù.

Sampdoria: Thorsby in uscita e Caldara in entrata

Inizia a muovere i primi passi di calciomercato anche la Sampdoria di mister Giampaolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport Marco Giampaolo, vuole a tutti i costi Caldara. In uscita al momento il giocatore più indiziato a lasciare Genova pare essere Morthen Thorsby : su di lui continua il pressing della Salernitana, che vuole un uomo d'esperienza da collocare nella zona mediana del campo.