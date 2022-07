Ultimo aggiornamento 04-07-2022 09:47

Il Chelsea alza la posta per de Ligt, la Juventus guarda oltre Il prossimo 10 luglio, comincerà il raduno della Juventus. Juventus , il Chelsea pronto ad alzare l' offerta. quattro nomi tra cui scegliere l' erede di de Ligt. Juventus, si attendono Di Maria e Pogba. Juventus , il Chelsea pronto ad alzare l'offerta. La Juventus non ha cambiato idea : per lasciarlo partire, pari a 120 milioni di euro. quattro nomi tra cui scegliere l'erede di de Ligt. La Juventus non vorrebbe spendere, per l'erede dell'ex Ajax, più di 50 milioni di euro. Vai all'articolo 09:31

Juventus: forte interesse per il baby fantasista Kenan Yildiz Uno di questi potrebbe essere infatti il fantasista del Bayern Monaco Kenan Yildiz : La Juve sta per soffiare al Bayern il baby fantasista Kenan Yildiz, , queste le parole usate dal quotidiano sportivo Tuttosport oggi in edicola. L'estroso numero 10 starebbe per decidere di non rinnovare con il Bayern e potrebbe firmare per la Juventus che lo accoglierebbe a braccia aperte. Approfondimento 09:30

Cosa è successo ieri domenica 3 luglio 2022

Juventus-Fulham: affare in corso per Pellegrini. Calciomercato Monza, non solo super attaccanti: ecco due nomi per la difesa. Calciomercato Palermo, non solo Brunori: si tratta per Caviglia. La Fiorentina annuncia Mandragora. Juve, tre nomi se parte de Ligt: ma i tifosi ne scelgono un quarto. United, scelto l'erede di Cristiano Ronaldo. Napoli, si pensa a Navas. Napoli su Dybala, ma con le pretendenti cresce anche l'ironia social. Botta e risposta tra Inter e Lautaro: il messaggio dell'argentino. Torino, il mercato porta una rivoluzione sulla fascia: arriva Bayeye, addio Aina. Fiorentina, ci siamo: Gollini è in arrivo. Calciomercato Benevento: se Lapadula va a Cagliari, c'è già il sostituto. Marsiglia, Tudor guarda in Serie A: vuole Mertens e Vecino. Calciomercato Udinese: l'Everton piomba su Rodrigo Becao. Paulo Dybala: il PSG non molla. Bologna, cessione record: Hickey al Brentford. Mercato Inter: spunta un nuovo nome per la difesa. Napoli, due big europee su Koulibaly. Juventus, Di Maria potrebbe prendere la maglia di Cuadrado. Tudor al Marsiglia: ma i tifosi volevano De Zerbi. La rivelazione di Gasperini: "Volevo lasciare l'Atalanta". Bonazzoli, l'agente replica a De Sanctis: "Dette inesattezze". Investicorp e Ares Capital ci riprovano: dopo il Milan, c'è l'Inter. Pedullà fa sognare i tifosi della Juventus: Zaniolo ha fatto la sua scelta. Inter, il sostituto di Skriniar non convince i tifosi: Non è affidabile. Ronaldo al Napoli? La voce di mercato scatena sogni e ironie sul web. Milan in azione, passo avanti per il trequartista: c'è un favorito.