Ultimo aggiornamento 08-07-2022 12:51

Roma: la distanza tra Roma e Sassuolo resta alta La trattativa tra Roma e Sassuolo per il passaggio in giallorosso del centrocampista rimane ancora in stad by. Per adesso il Sassuolo non ha altre offerte e potrebbe quindi tenerlo in rosa, mentre la Roma, partita da una base di 17.5 milioni più Volpato, è disposta a inserire bonus facili da conseguire con obiettivi come la salvezza o un piazzamento tra le prime 10. Approfondimento 11:39

Cosa è successo ieri giovedì 7 luglio 2022

Inter, incontro con il Torino per Bremer. Juventus, Di Maria è arrivato: c'è ancora un'incertezza. Milan, passi avanti per De Ketelaere: accordo sul contratto. Monza, ufficiale l'arrivo di Birindelli. Mertens, il Marsiglia è in pole. Atalanta, Scalvini pronto a rinnovare. Calciomercato Fiorentina, è fatta per Dodò: ecco le cifre dell'accordo. Calciomercato Torino: c'è l'ultimo assalto a Joao Pedro e Praet, ma sono pronte due alternative. Barcellona, Christensen chiama Alonso e Azpilicueta in Catalogna. Luis Suarez ci ripensa: "Non andrò al River Plate". Milan, il mercato è a un bivio e i tifosi tremano. Juventus-Morata, la decisione dello spagnolo spiazza i bianconeri. Calciomercato Benevento, doppio colpo con Koutsoupias e Karic. Juventus, avanti tutta per Zaniolo: gli ultimi aggiornamenti. Monza, Galliani: "Inutile smentire le voci su Icardi e Dzeko". Lazio: si tratta per Provedel come vice-Maximiano. Juventus, caso De Ligt: una soluzione entusiasma i tifosi. Calciomercato Sampdoria: si avvicina Grassi, idea Keita. Mercato, Reina firma col Villarreal. Mercato, Vidal firma per il Flamengo. Lione: accordo con l'Ajax per l'acquisto di Tagliafico. Mercato, Morata ha preso la sua decisione. Radonjic, il talento ex Roma mai sbocciato su cui scommette il Torino. Napoli, non solo Koulibaly: duello con la Juve anche per un esterno. Napoli: offerto rinnovo a Koulibaly. Bayern Monaco: nel mirino c'è sempre Osimhen. Lazio, Mario Gila positivo al Covid. Juventus, per Koulibaly si fa dura: il Napoli fa muro e rilancia. Sorpresa, il Milan ci riprova per il post-Kessie: i tifosi sperano. Manchester United: Ten Hag vuole Antony. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Inter, è il momento della svolta per Dybala. Sassuolo, non solo Thorstvedt: piace un 2002 brasiliano. Napoli: si insiste per avere Ostigard. Milan, la chiave per arrivare a De Ketelaere. Pirola è della Salernitana, calciomercato esplosivo con quattro obiettivi in chiusura. Juventus: nuova proposta per Koulibaly.