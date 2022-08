Ultimo aggiornamento 05-08-2022 08:45

Juventus, è il giorno di Kostic ma nel mirino c'è un altro attaccante La Juventus non ha tempo da perdere. Juventus , Kostic per recuperare Chiesa al meglio. Juventus , per l' attacco il sogno Morata non è svanito. oggi pare in programma un incontro tra i dirigenti della Juventus e quelli del serbo per provare a capire la fattibilità dell'operazione. Juventus , Kostic per recuperare Chiesa al meglio. Anche durante l'appuntamento di Villar Perosa, è sembrato chiaro come la Juventus sia ancora incompleta. Juventus , per l'attacco il sogno Morata non è svanito. Vai all'articolo 08:17

Cosa è successo ieri giovedì 4 agosto 2022

Torino, Cairo: "Ci mancano alcune pedine". Chelsea: visite mediche per Cucurella. Calciomercato Empoli: è fatta per Cambiaghi, ora tutto su Lammers. Ufficale: Lucca è un nuovo giocatore dell'Ajax. Cavani è pronto a ripartire dalla Liga. Chelsea: Azpilicueta rinnova sino al 2024. Milan, Diallo primo obiettivo per la difesa. Atalanta, ufficiale il colpo Lookman. Mertens, il colpo di scena sul suo futuro. Sanchez-Inter: ci siamo. Cosa manca per l'addio. Perisic rivela perché ha deciso di lasciare l'Inter per il Tottenham. Roma, Wijnaldum è atterrato a Ciampino. Psg, Galtier annuncia Renato Sanches. Empoli, Corsi: "Parisi non lo vogliamo cedere". Inter, Marotta cerca il colpaccio: vuole 50 milioni per Dumfries. Milan, arriva il giovanissimo Hugo Cuenca. Nuova uscita in casa Roma: Kluivert verso il Fulham. Milan, sfuma Chukwuemeka: ufficiale al Chelsea. Juventus, Rugani vuole restare in Italia. Palermo, nuovo tecnico a un passo: sarà Eugenio Corini. Milan, i retroscena per De Ketelaere: "È stata una battaglia". Roma, tutto fatto per Veretout al Marsiglia. Due nomi per il post-Dumfries, ma gli interisti dicono no. Milan, Ziyech è la priorità di una big inglese. Sampdoria, sempre più vicino l'arrivo di Gonzalo Villar. Monza, se sfuma Villar si vira su Salvatore Esposito. Corinthians: il presidente Alves vuole Cristiano Ronaldo. Inter: in attesa della risoluzione, Sanchez già a Marsiglia. Roma: Wijnaldum sbarca nelle prossime ore, i dettagli dell'operazione. Napoli: accelerata per Kepa. Milan, Pioli avrà difensore e centrocampista: doppio colpo in arrivo. Verona, si punta forte a Lochoshvili: offerta al Wolfsberger. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Kostic, Raspadori e Tanganga. La Juventus ha fatto la sua scelta: per l'attacco c'è Kostic. Calciomercato Spezia: colpo di scena, salta Dragowski e arriva Meret. Cristiano Ronaldo resta solo: nessuno lo vuole, Mendes nei guai. Lazio, Sarri svela il desiderio di Luis Alberto. Calciomercato Udinese: per Udogie arriva il Tottenham con 25 milioni. Juventus, la rivelazione di Pedullà: “Sta aspettando la mossa dei bianconeri”.