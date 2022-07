Ultimo aggiornamento 14-07-2022 09:21

Cosa è successo ieri mercoledì 13 luglio 2022

Salernitana, si punta Dia del Villareal per l'attacco. Napoli, chi dopo Koulibaly? Ecco i nomi. Milan, Scaroni: "Succederanno cose importanti nei prossimi giorni". Fiorentina, Pulgar in uscita. Occhi su Dodo per la fascia. È derby a sorpresa tra Milan e Monza per un attaccante top. Spezia, ufficiale Ekdal: biennale per lo svedese. Roma e Napoli, nuovi rilanci per Paulo Dybala. Monza, il futuro regista arriva dalla Roma?. Luis Suarez vuole la Serie A: è corsa tra Milan e Monza. Napoli: è ormai fatta per l'approdo di Koulibaly al Chelsea. Embolo lascia il Borussia M'Gladbach: accordo con il Monaco. Calciomercato Lecce, per l'attacco idea Di Francesco. Caldara saluta Milanello: andrà allo Spezia. Juve-Inter, sfida di mercato: e sul web si scatena il derby. Inter, Bremer fa pressing sul Torino: vuole solo i nerazzurri. Napoli, Koulibaly in partenza per Londra. Cristiano Ronaldo, il fuggitivo che non riesce a lasciare il Manchester UTD. Calciomercato Sampdoria: Falcone può azionare il domino dei portieri. Zaniolo, tutti gli indizi portano alla Juventus: il punto della situazione. Milan-Juventus: è sfida a due per il “nuovo Ibra” Tommaso Mancini. Dilemma Juventus: de Ligt in stand-by, Bremer non vuole aspettare. Napoli: presentata offerta per Svanberg. Fiorentina: idea Kumbulla se parte Milenkovic. Post-Koulibaly, il Napoli pensa all’interista: i tifosi dicono no. Torino: Idea Rodrigo Becao per sostituire Bremer. Juventus: con l'addio di De Ligt si cerca un centrale. Milan: ancora una frenata per De Ketelaere. Juve, nuovo acquisto già con le valigie: esplode la rabbia dei tifosi. Serie A: i giocatori più preziosi, le foto. Cagliari: Joao Pedro al Fenerbache. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Monza, non solo Villar: incontro con gli agenti di Borja Mayoral. Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative per Dybala e Bremer. La Juventus ci prova per il bomber di Inzaghi, bufera sul web. Fiorentina: Dodò si avvicina. Bologna, Andrea Cambiaso è il nome per sostituire Hickey. Ipotesi pazzesca per Paulo Dybala: contatto Spalletti-Napoli, Mourinho in attesa. Koulibaly - Chelsea: gli ultimi retroscena. Calciomercato Salernitana: accordo totale per Bradaric del Lille. Inter, il Sassuolo interessato a Pinamonti. Napoli, il post-Koulibaly si trasforma in un incubo per i tifosi. Ansia Milan: il Chelsea, oltre a Koulibaly, vuole un top rossonero. Juventus, Schira: “Zaniolo sempre più vicino: c’è un indizio che lo conferma”. Calciomercato Lecce: fatta per Baschirotto, per Persson quasi.