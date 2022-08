Ultimo aggiornamento 01-08-2022 08:50

Cosa è successo ieri domenica 31 luglio 2022

Inter e Juventus, non solo Milenkovic: spunta un altro duello di mercato. Mertens-Salernitana, continua il pressing dei campani. Juve, non si molla la pista Zaniolo. De Ketelaere il più pagato: quanto è costata la rosa del Milan. Calciomercato Bologna: Toro su Orsolini e Barrow, si sogna Shomurodov. Calciomercato Empoli: Viti a peso d'oro, va al Nizza per 15 milioni. Inter, Gosens preoccupa: si pensa a un altro esterno. Juventus, Arthur in uscita: quello che manca per l'accordo col Valencia. Calciomercato Torino: colpo granata, fatta per Miranchuk dall'Atalanta. Serie A, la Roma fa un'offerta per Andrea Belotti. Calciomercato Sampdoria: super offerta per Damsgaard, Gabbia è vicino. Napoli, nervi tesi con Fabian Ruiz. Chelsea, Werner verso la partenza: ecco chi è interessato. Juventus, idea Verde per l'attacco. Inter, c'è una deadline per l'ingaggio di Milenkovic. Serie A, una big estera irrompe per il cholito Simeone. Como: domani la presentazione di Fabregas. Calciomercato: Di Francesco al Lecce. Napoli, Fabian Ruiz può ora finire ai margini. Allarme Inter: un top club estero mette nel mirino un big nerazzurro. Lazio, Vecino è in arrivo: fissate le visite mediche. Milan: imminente l'arrivo di De Ketelaere per visite mediche e firma. Il Milan non intende mollare per Renato Sanches. Juventus sempre in ansia per Pogba, pronto il rinforzo a centrocampo. Juventus, l'obiettivo per l'attacco è Muriel. Calciomercato Monza, virata su Camara e Pablo Marì. Napoli: Kepa farà più disastri di Meret? Scoppia la polemica tra i tifosi. Juventus, Di Marzio: “Una cessione può sbloccare il mercato bianconero”. Calciomercato, la Reggina vuole piazzare altri due dalla Serie A.