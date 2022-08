Calciomercato Bari: visite mediche per Zuzek, davanti idea Benedyczak

Calciomercato Bari: in chiusura con visite mediche in arrivo la trattativa con il Koper per il difensore sloveno Zuzek, per l'attacco oltre ai soliti nomi spunta quello di Benedyczak del ParmaLeggi l'articolo00:43

Juventus, Allegri alle corde: ora deve farli giocare tutti e tre

Juventus , i giovani italiani sono una risorsa preziosa. Allegri sta pensando di tenerli tutti e tre. Juventus : aspettando Pogba, i giovani sono la soluzione. Max Allegri, nel post match della sfida pareggiata con la Sampdoria, è stato chiaro sul futuro dei tre centrocampisti italiani : Sono molto contento dei tre, Miretti e Rovella sono entrati bene ma ci vuole un po'di pazienza perché senza un po'di esperienza qualcosa paghi. Juventus : aspettando Pogba, i giovani sono la soluzione.Vai all'articolo08:30

Roma idea Grillitsch: è svincolato

Tiago Pinto lavora incessantemente e sul suo tavolo è perfino arrivata l'autocandidatura dell'ex Nainggolan, oggi all'Anversa : una decisione verrà presa nelle prossime ore. Sul taccuino del ds giallorosso però, austriaco svincolato in passato vicino alla Fiorentina, e di Lukic del Torino, anche se con il club granata parrebbe essere tornato il sereno.Vai all'articolo08:33

Milan: non tramonta l'idea Tanganga

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, Milan e Tottenham stanno approfondendo la trattativa per il trasferimento del difensore in prestito. Gli inglesi tuttavia hanno l'esigenza di sfoltire una rosa troppa ampia e ricca di esuberi, pertanto potranno cedere dinanzi le condizioni del Milan.Approfondimento08:55

Inter: Acerbi sempre più vicino

La dirigenza meneghina è vicina a chiudere l'operazione con la Lazio per un prestito oneroso e con riscatto a fine stagione nel frattempo però si valuta anche il profilo di Chalobah. Secondo quanto si apprende dalle colonne de La Repubblica, i nerazzurri potrebbero incassare il sì definitivo per chiudere l'operazione Acerbi nonostante i tifosi siano contrari. L'Inter attende anche l'apertura del Chelsea per il prestito di Chalobah e si valuta anche lui per il reparto difensivo.Approfondimento09:06

Milan, per il centrocampo scelto Onana: serve l'ok del Bordeaux

Il Milan non ha ancora chiuso, il proprio mercato. Onana sempre più vicino a vestirsi di rossonero. Pioli ha bisogno di rinforzi il prima possibile. Onana sempre più vicino a vestirsi di rossonero. Jean Onana sembra il favorito per diventare un nuovo giocatore del Diavolo. Il Milan non vuole svenarsi e punterebbe ad un prestito con obbligo di riscatto a 6/7 milioni di euro. Visti i tanti impegni che attendono il Milan, Stefano Pioli spera di avere presto buone nuove dalla società.Approfondimento09:26

Valencia: Cavani ormai ad un passo

Arrivano conferme sul fatto che Cavani possa giocare nel Valencia, questa stagione. Secondo quanto riportato da RCM sport, il nazionale uruguaiano avrebbe raggiunto un accordo con il club spagnolo allenato da Gattuso. Edinson Cavani avrebbe preferito il Valencia alle offerte di Villarreal e Nizza.Leggi l'articolo10:02

Torino: due profili per rinforzare il centrocampo

Manca ancora qualche tassello per rinforzare la rosa granata. Juric ha chiesto un paio di pedine, possibilmente due centrocampisti e Vagnati è all'opera per soddisfare tale richiesta. I nomi sul taccuino del dirigente granta sono principalmente due : Zurkowski e Benassi.Vai all'articolo10:23

Spezia, sprint finale per Ampadu e Azzi: doppio colpo in chiusura

Gotti cercava l'attaccante per il suo Spezia e arriva Azzi; Ampadu del Chelsea è il colpo per rafforzare la difesaVai all'articolo10:30

Milan: sirene inglesi per il fuoriclasse e i tifosi lo scaricano

Il Chelsea starebbe pensando a un big del Milan per rinforzare l'organico, ma i tifosi del Diavolo non fanno drammiVai all'articolo10:35