Roma: sondaggio per Belotti in attacco

L'unica cosa certa che riguarda l'ormai ex centroavanti del Torino è che la prossima stagione, Andrea Belotti vestirà una maglia diversa da quella granata. Nelle ultime ore però, si registra un sondaggio da parte della Roma. I giallorossi sono da tempo alla ricerca di un vice Abraham e Belotti potrebbe essere il profilo giusto per ricoprire questo ruolo. Non si può forse già parlare di trattativa, ma la Roma inizia a fare sul serio sulla punta ex Toro.

Inter: tra Bremer e Milenkovic, spunta il nome di Söyüncü

Nuovo nome per potenziare la difesa dell'Inter. Si tratta di Ça ? lar Söyüncü centrale classe 1996 del Leicester City e della nazionale turca, con scadenza del suo contratto nel 2023. L'alternativa nasce alle operazioni – ancora ampiamente in corso – legate a Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. Per Milenkovic, si tratta per 15 milioni alla Fiorentina e 2 milioni di euro più bonus a stagione d'ingaggio al giocatore.

Pinamonti: tra Inter e Atalanta, differenza di 5 milioni. E poi c'è il Monza...

L'Atalanta punta a rinforzare il reparto d'attacco dopo i, accusata – a causa delle varie assenze – la scorsa stagione in zona gol. Il primo nome della lista di mister Gian Piero Gasperini è Andrea Pinamont i, rientrato all'Inter dopo la felice parentesi con l'Empoli caratterizzata da 13 reti in campionato su 36 presenze. Tra domanda e offerta, 5 milioni : l'Inter ne chiede 20, l'Atalanta ne offre 15.

Il Feyenoord piomba su Gnonto

Non c'è dubbio che le buone prove disputate a giugno con la maglia della nazionale, le attenzioni di qualche squadra. Il gol messo a segno con l'Italia contro la Germania poi, conferma la bontà del giocatore che al momento è di proprietà degli svizzeri dello Zurigo.

Juve-Di Maria, nuovi contatti: segnali incoraggianti

Le parole dell'argentino avevano lasciato intendere che la pista che lo porta alla Juve dopo lo stop improvviso si fosse riaccesa, con l'ipotesi remota del Barcellona sullo sfondo. I contatti tra la Juve e Di Maria proseguono e, gli ultimi sarebbero incoraggianti : un ripensamneto da parte di Angel dettato dalla necessità di chiudere con un ingaggio.

Psg, idea contropartita nell'affare Skriniar: la risposta dell’Inter

Il giocatore, per dare ossigeno al bilancio dei nerazzurri è Milan Skriniar, sul quale il Psg non allenta la presa. L' Inter dice no a Julian Draxler. Skriniar verso il Psg, i bonus possono sbloccare l' affare. L'Inter dice no a Julian Draxler. Skriniar verso il Psg, i bonus possono sbloccare l'affare. L'Inter ha ribadito di voler cedere Skriniar solo per soldi e per una cifra non distante dai 60 milioni e in ogni caso Draxler non rientra nei piani del club milanese.

Il Toro accelera per Joao Pedro e Maggiore

Sembrava essere destinato alla Salernitana con la soddisfazione del club campano, invece, Joao Pedro torna ad essere vicino, molto vicino a vestire la maglia del Torino nella prossima stagione. Il ds Vagnati spera di regalare due rinforzi importanti a Juric prima della partenza del ritiro : l'accordo è ormai molto vicino con lo Spezia per il centrocampista, che piace anche a Bologna e Fiorentina, ma Vagnati è più avanti : 5 - 6 milioni più il prestito di Demba Seck.

Sampdoria: Quagliarella pronto alla firma

Titolo importante e piuttosto eloquento quello con cui apre la settimana il Secolo XIX : Quaglia - Samp, firma vicina. Quagliarella rinnoverà e resterà per almeno un altro anno alla Sampdoria. Un altro obiettivo è la top 10 nella graduatoria dei marcatori di Serie A. Capitan Quagliarella giura quindi massima fedeltà alla Samp con cui probabilmente chiuderà la carriera.

Inter, servono 100 milioni per un mercato super? Ecco chi può vendere

La lista completa dei calciatori sacrificabili dai nerazzurri in questa finestra di trattative: Marotta può ricavare un bel gruzzoletto da reinvestire.

Napoli: Meret rimane e sarà il portiere titolare

Sembrano essersi dileguati i problemi relativi al portiere in casa Napoli. Alex Meret molto probabilmente sarà il titolare e questa settimana dovrebbe firmare il rinnovo con gli azzurri fino al 2027. Il Napoli – scrive la rosea – aveva proposto al colombiano Ospina, ma la proposta non è stata accettata. Ecco allora che il futuro dell'ex Arsenal potrebbe essere in Arabia Saudita : sulle sue tracce c'è infatti l'Al Nassr.

Lazio: Tare offre Lazzari per Carnesecchi

La Lazio vuole a tutti i costi sistemare la casella del portiere. Da quanto si apprende a Formello , i dirigenti biancocelesti hanno deciso di puntare dritto su Carnesecchi , nonostante l'operazione e la conseguente rieducazione post operatoria. L'infortunio alla spalla non è da sottovalutare ma Tare è ormai entrato nell'ordine di idee che, a meno di clamorosi colpi di scena. L'ultima idea del ds albanese, è quella di inserire Lazzari nell'affare.

Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative per Di Maria e Zaniolo

Le percentuali di riuscita delle trattative più importanti di Juve, Milan, Inter, Napoli e tutte le altre squadre di Serie A. Aggiornamento del 27 giugno 2022

Non solo Koulibaly: l'alternativa della Juventus al post-De Ligt

Per la dirigenza bianconera il difensore del Napoli resta la prima opzione, ma in bianconero potrebbe arrivare un altro difensore

Zaniolo irrita la Roma: niente rinnovo e niente scambi, le alternative Juve

L'atteggiamento, per la nuova Roma, di un giocatore che dovrebbe incarnare l'immagine del club è determinate. Per Zaniolo niente rinnovo, e niente scambi all'orizzonte. Juve avvisata : è tempo di valutare alternative concrete. Che si tratti della Juventus o della stessa Roma, che gioverebbe – fermo Mou – di un calciatore dalle caratteristiche di Berardi.

Cristiano Ronaldo via da Manchester, il ritorno in Serie A è più vicino: Roma, Inter e l'ipotesi Chelsea

Le mosse dovrebbero definirsi presto, in virtù del Decreto Crescita del quale potrebbe usufruire lo stesso CR7 qualora optasse per la Roma o per un secondo club italiano entro il 30 giugno prossimo. Insomma, la Roma dei Friedkin sarebbe disposta ad assecondare le richieste spropositate di Ronaldo ? Repubblica e Leggo, che insistono su questa pista. Poi c'è il Decreto Crescita che, potrebbe aiutare ad accelerare l'operazione entro fine giugno mentre Ronaldo è in vacanza.

Chi è Aouar, talento del Lione che può far decollare la Roma

L'ex baby-prodigio del calcio francese chiesto da Mourinho può dare la qualità che manca ai giallorossi

Come giocherà la Juventus se arrivano Di Maria, Pogba e Paredes

Allegri stravolge la squadra e punta sul 4-3-3 ma sono pronti altri colpi per i bianconeri che vogliono riscattare le recenti delusioni

Cedere De Ligt per far cassa e acquistare Zaniolo. Sarebbe questa l'idea della Juventus, che punta il gioiellino della Roma: secondo te fa bene?Approfondimento13:39

Zaniolo, la Juventus sorpassa il Milan: il jolly in mano a Cherubini

È un nome sempre più caldo sul mercato quello di Nicolò Zaniolo, vista la montante freddezza nei rapporti con la Roma, potrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di mercato. Su tutte, come riportato da Repubblica, nelle ultime ore la Juventus pare aver fatto un deciso passo in avanti salendo in pole position ai danni del Milan.

Bologna: idea Zurkowski per il centrocampo

Uno dei reparti in cui intende intervenire il Bologna è il centrocampo. Nelle ultime ore da Casteldebole sembra essere filtrata la notizia che il club rossoblù si sia messo sulle orime di Szymon Zurkowski che dopo un anno di prestito all'Empoli è tornato alla base. Nonostante l'ottimo campionato fatto in azzurro, la Fiorentina sembra comunque disposta a far partire Zurkowski, che adesso è seguito da vicino anche dagli emiliani.

PSG: Galtier si avvicina alla panchina

Christophe Galtier si avvicina a grandi passi alla panchina del Paris Saint-Germain. Pochettino pur avendo in rosa una serie impressionante di campioni finendo per perdere l'obiettivo più importante, ovvero la Champions League. Ininfluente l'aver vinto l'ennesimo campionato di Ligue 1.

Monza: per il centrocampo si avvicina Sensi

Archiviati i festeggiamenti per il ritorno in serie A, il Monza sta cercando di imbastire una formazione in grado di reggere l'urto della serie A. Nell'Inter di Inzaghi è difficile trovare spazioe ed ecco allora che il MOnza ci sta pensando seriamente. Come scrive La Gazzetta dello Sport l'intesa con l'Inter per avere Sensi è stata trovata settimana scorsa durante l'incontro Galliani e Marotta nella sede dei nerazzurri.