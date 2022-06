Ultimo aggiornamento 16-06-2022 10:53

Juve fatica sul mercato: molte uscite, poche entrate, il tempo stringe La Juventus continua a lavorare per il proprio mercato in entrata, ma di lavoro ancora ne manca parecchio. Potremo davvero assistere, a una Juventus veramente completa ? La risposta è difficile da dare, ma al momento sembra un compito davvero arduo. È ovvio che il tecnico Max Allegr i non può di certo permettersi, di fallire per il secondo anno consecutivo alla guida della Juve. Tutti giocatori giovani, che conoscono il mondo Juve e sanno quanto pesi questa maglia. Leggi l'articolo 10:45

Torino: nuovo nome per la sostituzione di Bremer Nelle ultime settimane sono state moltissime le voci che hanno riguardato l'addio, di Bremer dal Torino. In casa Torino sono certi che la giusta offerta prima o poi arriverà, ed è per questo che Vagnati ha già ben chiaro in mente, il profilo del giocatore che andrebbe a sostituire il brasiliano. Vai all'articolo 08:34

L'Inter vara il tridente delle meraviglie: un attaccante è di troppo L'Inter, potrebbe presentarsi i nastri di partenza con un attacco spettacolare. Lautaro Martinez non va da nessuna parte. Lautaro Martinez ha ribadito, di non voler lasciare l'Inter. L'argentino non vede l'ora di tornare a giocare con Romelu Lukaku e di poter inserire nel terzetto anche il compagno di nazionale Paulo Dybala. Il rischio di non avere spazio in campo sarebbe altissimo, nel caso in cui sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku si vestissero di nerazzurro. Approfondimento 08:20

Cosa è successo ieri mercoledì 15 giugno 2022

Inter, svolta con il Chelsea: il ritorno di Lukaku è a un passo. Inter: né Dybala, né Lukaku, i tifosi incoronano il loro top player. Roma, Reynolds torna in Belgio. Carnesecchi operato: la Lazio riflette. Barcellona, il vice presidente ridimensiona i sogni di mercato. La Salernitana interessata a Destro. Mercato Juventus: spunta un colpo a sorpresa per la fascia destra. Ascoli, il ritorno di Bucchi: "Mi sento a casa". Sassuolo: Pegolo rinnova per un altro anno. Verona, Marroccu allo scoperto su Simeone e Barak. Totti, frecciata alla Roma su Dybala e tirata d'orecchie a Zaniolo. Torino, Warming ceduto in prestito al Darmstadt. Inter: in fase di chiusura la trattativa per Asllani. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Gnonto scatena il mercato: su di lui piomba l'Hoffenheim. Ufficiale: Luis Campos consulente esterno del Celta Vigo. Ilaria D'Amico-Gianluigi Buffon, calcio, amore e figli: le foto. Pogba alla Juventus, l'annuncio a luglio: le ultime. Cremonese: in arrivo il difensore Johan Vasquez. Inter, Lukaku: si apre uno spiraglio e Zanetti scopre le carte su Dybala. Inter, Steven Zhang è arrivato a Milano: mercato al via. Milan, spunta il nome di Politano nella caccia all’esterno destro. Roma: chiusura vicina per Frattesi. Fiorentina, niente riscatto per Torreira: “Qualcuno si è comportato male”. Milan, il Newcastle insiste per Botman. Lazio: Sarri attende ancora i tre acquisti promessi. Napoli: Osimhen non è più incedibile. Allegri-PSG, contatto a Montecarlo: l'intrigo che scuote il calciomercato. Genoa: il primo colpo arriva dall'Eintracht. Inter-Chelsea, contatto nelle prossime ore: Lukaku pronto a tornare. Inter, quanti rimpianti: ora è conteso dalle big della Premier League. Rivelato il retroscena dell'incontro Allegri-Psg, tifosi scatenati sul web. Il Milan si fionda sul nazionale azzurro e spazza i sogni dei tifosi. Juventus, la chiave per arrivare a Koulibaly è Demiral.